Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxBurocracia y control en viviendaInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal Academy
BiciPalma implanta el rebalanceo nocturno de la flota para reforzar la disponibilidad de bicicletas

Esta medida, contemplada con una inversión de 400.000 euros en los presupuestos de 2026, tiene como objetivo asegurar un mayor número de bicicletas en las estaciones a primera hora de la mañana

Movilidad estrenó el rebalanceo nocturno en enero.

Movilidad estrenó el rebalanceo nocturno en enero. / Cort

Redacción Palma

Palma

El servicio municipal de bicicleta pública BiciPalma ha puesto en marcha un nuevo turno nocturno de rebalanceo de la flota entre estaciones, operativo entre las 22:30 y las 06:00 horas, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de bicicletas al inicio de la jornada y reforzar el servicio en los momentos de mayor demanda.

Desde este mes de enero, BiciPalma ha puesto en marcha este turno nocturno, que opera todas las noches previas a los días laborables. En este sentido, cabe recordar que los refuerzos de personal necesarios para su implantación se han incluido en los presupuestos municipales de 2026, con una inversión de 400.000 euros.

El teniente de alcalde y regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado que, desde su implantación el pasado mes de enero, "el rebalanceo nocturno ha contribuido de forma significativa a mejorar la cobertura del servicio y la disponibilidad de bicicletas en la vía pública durante las franjas horarias de mayor uso".

Esta iniciativa permitirá que haya más disposinibilidad de bicis por las mañanas.

Esta iniciativa permitirá que haya más disposinibilidad de bicis por las mañanas. / Cort

"Este nuevo turno permite anticipar la correcta distribución de bicicletas antes del inicio de la jornada diaria, reducir los tiempos de respuesta ante incidencias y garantizar la cobertura del servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana", ha destacado Cort en una nota de prensa.

En concreto, el turno nocturno mejora el funcionamiento del servicio mediante la atención anticipada a las horas punta de mayor demanda de bicicletas, la mejora de la distribución de la flota entre estaciones a través de tareas de rebalanceo y una resolución más ágil de las incidencias, especialmente en lo relativo a la retirada de bicicletas averiadas o inactivas.

Reactivación de la estación de Son Espanyolet

Por otro lado, recientemente BiciPalma ha reactivado la estación número 12 (Son Espanyolet), que había tenido que transformarse temporalmente en una estación virtual debido a unas obras en su entorno.

La estación ya se encuentra plenamente operativa y refuerza la presencia del servicio en el barrio de Son Espanyolet.

