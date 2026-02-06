Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración

Abrirán dos supermercados asiáticos en Palma en las próximas semanas. La apertura del primer Xi Duo Duo será en marzo en Avenidas, donde antes estaba el Brox, y lo hará con un sorteo de inauguración. El segundo establecimiento estará ubicado en la calle Pascual Ribot en el número 31 y se prevé que abra en mayo. Ambas tiendas tendrán productos traídos de Tailandia, China, Japón, India, Corea del Sur y Vietnam que, para los amantes de la gastronomía oriental, se convertirá en un lugar de referencia en Mallorca.

Adquirieron el local de Avenidas hace tres meses y ya están encarando la recta final de la adecuación del local, que es acogedor y está decorado con elementos negros y de madera. Se prevé que abran a principios de marzo. Tiene dos entradas diferentes: una por la calle San Miguel y otra por Avenidas, que está muy cerca de donde Abacus cerró y el antiguo edificio de Sa Nostra, que permanece cerrado.

Con estas dos nuevas aperturas, se mantiene la tendencia de abrir supermercados con productos internacionales en el centro de Palma y la inauguración de Xi Duo Duo es el primer establecimiento asiático de Avenidas hacia dentro.

"Llegué hace 10 años y era mi sueño"

Chaomei, que llegó a Mallorca hace 10 años, cumplirá una de sus metas: "Quiero dar a conocer la gastronomía asiática. Abrir un supermercado de estas características es un sueño. Así la comunidad china que habita en la isla tendrá un establecimiento similar al que puedan tener en sus lugares de origen para que se sientan más integrados".

Pastelería china en Palma

Importarán productos de los lugares principales de Asia: Tailandia, China, Japón, India, Corea del Sur y Vietnam. La oferta de alimentos será muy variada para completar la cesta de la compra con artículos como el natto, durian, bollería, pastelería china, carnes, pescados o gyozas de diferentes clases.

Tampoco faltarán hortalizas, verduras y frutas de dichos países. Lichis, longan, pitaya, jackfruit, rambután y durian llenarán las estanterías de los frutos más dulces, mientras que verduras y hortalizas como las coles chinas, el boniato y el yam aportarán el sabor de la tierra. Tampoco faltarán productos tan característicos como el tofu o los brotes de soja.

Cómo participar en el sorteo

Para celebrar la apertura de la tienda en las Avenidas de Palma se sortearán cuatro premios. El vencedor se llevará 188 euros en un vale de compra, el segundo una arrocera Midea, el tercero una hervidor de agua, el cuarto un gato de la suerte y por participar darán un paquete de fideos picantes de pollo, aunque será limitado y hay que consultar las bases en la tienda.

Para entrar dentro del sorteo la condición está muy clara: por cada 20 euros de compra obtendrás una oportunidad para participar. Son acumulables, así que si gastan 40 tendrás dos opciones y si compras por valor de 60, tres.