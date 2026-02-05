¿Lloverá en Palma en Sa Rueta? Esto dice la Aemet

Palma celebrará sa Rueta este domingo con actividades para familias en pleno centro, pero el tiempo obligará a estar pendientes del cielo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y y viento inteso, con rachas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo a partir del mediodía.

La previsión del tiempo en Palma para el domingo 8 de febrero

El domingo Palma amanezca con cielos cubiertos que, durante la mañana, tenderá a abrirse hacia intervalos nubosos. Pese a que las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada del domingo, la Aemet no descarta que, a lo largo de la mañana, puedan regegistrarse chubascos ocasionales que, de forma puntual, podrían venir acompañados de tormenta e incluso de granizo pequeño.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet sitúa las mínimas este domingo entre 8 y 9 grados y las máximas en torno a 16, valores propios de la época pero con sensación térmica condicionada por el viento. El viento soplará del suroeste, con rachas que pueden superar los 60 km/h, y se espera que gire a oeste y noroeste a partir del mediodía.

Sa Rueta en Palma: horario y zonas con actividades

El Ayuntamiento de Palma ha programado sa Rueta de 11.00 a 14.00 horas, con más de 33 actividades gratuitas repartidas en ocho espacios del centro de la ciudad.

El recorrido y los puntos de animación se concentran en lugares como la Plaça de Cort, la Plaça Major, La Rambla, o la Plaça del Mercat.

Programación destacada por zonas

En concreto, la oferta municipal incluye animación, talleres y pasacalles para público infantil y familiar:

