¿Lloverá en Palma en Sa Rueta? Esto dice la Aemet
Cort ha programado numerosas actividades durante la mañana del domingo en el centro de Ciutat
Palma celebrará sa Rueta este domingo con actividades para familias en pleno centro, pero el tiempo obligará a estar pendientes del cielo.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias y y viento inteso, con rachas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo a partir del mediodía.
La previsión del tiempo en Palma para el domingo 8 de febrero
El domingo Palma amanezca con cielos cubiertos que, durante la mañana, tenderá a abrirse hacia intervalos nubosos. Pese a que las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada del domingo, la Aemet no descarta que, a lo largo de la mañana, puedan regegistrarse chubascos ocasionales que, de forma puntual, podrían venir acompañados de tormenta e incluso de granizo pequeño.
En cuanto a las temperaturas, la Aemet sitúa las mínimas este domingo entre 8 y 9 grados y las máximas en torno a 16, valores propios de la época pero con sensación térmica condicionada por el viento. El viento soplará del suroeste, con rachas que pueden superar los 60 km/h, y se espera que gire a oeste y noroeste a partir del mediodía.
Sa Rueta en Palma: horario y zonas con actividades
El Ayuntamiento de Palma ha programado sa Rueta de 11.00 a 14.00 horas, con más de 33 actividades gratuitas repartidas en ocho espacios del centro de la ciudad.
El recorrido y los puntos de animación se concentran en lugares como la Plaça de Cort, la Plaça Major, La Rambla, o la Plaça del Mercat.
Programación destacada por zonas
En concreto, la oferta municipal incluye animación, talleres y pasacalles para público infantil y familiar:
- Plaça de Cort: minidisco, talleres (pintacaras y máscaras) y propuestas de foto/animación.
- Calle Colom: pasacalles “El gran circ clàssic”, con pases a 11:15, 12:15 y 13:15.
- Plaça Major: actividades infantiles, pintacaras y números de circo y acrobacias.
- La Rambla: talleres, cuentacuentos y espectáculos por pases a lo largo de la mañana, además de una zona de magia.
- Calle de la Riera: taller “Pintam en terra”.
- Calle Unió y Plaça del Mercat: animación con personajes y actividades infantiles.
- Plaça Joan Carles I: talleres (reciclaje) y música/animación, con actuaciones programadas.
- Passeig del Born: talleres, juegos comunitarios, circo y pasacalles con pases a 11:35, 12:20 y 13:05.
