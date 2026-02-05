El nuevo hotel de El Terreno escribe una carta a los vecinos: "Nuestro principal propósito es revitalizar el barrio manteniendo su esencia"

El nuevo Terreno Barrio Hotel, que abrirá sus puertas en primavera en la calle Dos de Mayo del barrio de El Terreno, ha querido dar un primer paso de acercamiento a la comunidad local mediante una carta dirigida a los vecinos. La misiva, colocada en formato de lona en el edificio, busca informar sobre el proyecto y expresar la intención de integrarse en la vida del barrio.

Un hotel pensado para convivir con el barrio

En el texto, el hotel explica que pretende ofrecer espacios y actividades abiertas a los residentes, además de una propuesta cultural y gastronómica centrada en productos de proximidad. La carta subraya la voluntad del establecimiento de participar en la vida cotidiana del vecindario y contribuir a la dinamización social y cultural de El Terreno, un barrio con una larga historia en Palma.

Diálogo directo con los vecinos

“Nuestro principal propósito es revitalizar el barrio de El Terreno manteniendo su esencia. Hemos desarrollado este espacio para que impulse tanto la vida local como el tejido empresarial de la zona, apostando por un turismo responsable que no dependa solo del visitante, sino que sea parte del día a día de los residentes”, ha destacado Lydia Piñero, responsable de gestión patrimonial del Family Office de Piñero. Con estas palabras, la familia fundadora subraya la filosofía que inspira el proyecto y la razón de dirigirse directamente a sus vecinos.

Por su parte, Nabil Aguilera, director de Terreno Barrio Hotel, enfatiza el carácter abierto y cercano que tendrá el establecimiento. “Terreno Barrio Hotel será más que un espacio de alojamiento; será un lugar vivo, con contenido y alma, que dialoga continuamente con la comunidad. Ofreceremos espacios y experiencias que generen un impacto positivo tanto para huéspedes como para locales”, afirma.