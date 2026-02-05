Més per Palma denuncia que el proyecto de GESA es "otro museo masificado para turistas"

Més per Palma ha criticado este jueves que el proyecto impulsado por el gobierno del PP en el entorno de GESA "no responde a las necesidades de la ciudad ni de los barrios" ya que se trata de "una operación pensada para promover el turismo masivo, y que supondrá más cemento y menos parque verde en la zona".

La formación ecosoberanista exige frenar este planteamiento y abrir un debate sobre este espacio estratégico. "La ciudadanía de Palma quiere que se haga un parque verde más grande del previsto, con más vegetación y menos hormigón. Y quiere que no haya ninguna infraestructura pensada para atraer todavía más coches y turistas. La ciudad no necesita otro museo masificado, necesita un gran parque litoral vivo, útil para los vecinos y conectado con la vida cotidiana", ha afirmado Neus Truyol, portavoz de Més per Palma.

"En GESA hay una oportunidad única de ganar más espacios verdes y de mejorar la calidad urbana. El proyecto del PP da la espalda a los vecinos, al parque y a la diversificación económica. Y significa más turistas, más cemento y más coches", ha advertido la concejala.

Més pone de manifiesto que el gobierno municipal considera que el entorno de GESA es estratégico, ya que está muy bien comunicado tanto con el aeropuerto como con el puerto, y por ser Palma "un destino turístico internacional de referencia". Sin embargo, señala Truyol, "en ninguna parte del proyecto se habla de las necesidades de la ciudad o del barrio de Foners-Ses Veles".

El proyecto prevé la construcción de dos edificios nuevos, con un total de 13.650 m² edificados (actualmente GESA tiene 15.000 m²), y de hasta 38.000 m² de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, con más de 1.500 plazas de parking. "Esto es una macrooperación que se comerá espacio, tiempo y dinero público”, ha denunciado Truyol. “Hablamos de un capricho del alcalde que superará los 120 millones de euros", ha advertido la portavoz de Més per Palma.

En cuanto al parque, "el pliego solo lo menciona una vez sin ninguna especificación de cómo será, mientras que, en cambio, detalla al milímetro los edificios y los subterráneos". En este sentido, Més per Palma destaca que "el PP quiere hacer el aparcamiento debajo del parque, por lo que habrá un simple jardín superficial. Si ahora hay 37.200 m² de zona verde y se hace esta infraestructura, solo quedarán 18.000 m² sin aparcamiento debajo. Exigimos que este equipamiento se haga bajo la calle Joan Maragall y que las plazas sean principalmente para los vecinos. Basta ya de venderlo todo al turismo y al negocio", ha señalado la concejala.

"El PP de siempre: cemento, masificación y cero transparencia"

Més per Palma señala directamente al alcalde Martínez y a su gobierno por impulsar un proyecto que dice ser de "innovación", pero que "promueve lo de siempre: un turismo masificado que habla de sostenibilidad a la vez que lleva miles de coches más hasta el centro; y que reduce el parque a la mínima expresión, como un elemento decorativo".

Truyol ha concluido que "es la receta del PP de toda la vida: más cemento, más presión turística y menos espacio verde para que los habitantes del barrio y el conjunto de los palmesanos puedan vivir mejor".