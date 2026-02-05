Un "jardín urbano" con seis especies de árboles diferentes sustituirá a los bellasombra de Llorenç Villalonga

El Ayuntamiento de Palma tiene a punto un proyecto para replantar la plaza Llorenç Villalonga y pasar página definitivamente a la polémica tala de los diecisite bellasombras que crecían este enclave de la Calatrava. El área de Infraestructuras ha trabajado en una propuesta de "jardín urbano" que supondrá la plantación de 35 árboles de seis especies diferentes.

"Mejora lo que había antes porque en la plaza había 25 árboles y ahora se plantarán diez más. A los que hay que sumar las seis palmeras que llevan allí desde hace años. Y habrá más biodiversidad porque antes solo había una especie", destacó ayer la regidora de Infraestructuras, Belén Soto. En todo caso, señaló, este planteamiento está abierto a mejoras y aportaciones de la Plataforma en defensa de los bellasombras, integrada por vecinos, ecologistas y expertos en arboricultura.

De hecho, Soto se citó ayer con representantes de esta plataforma para presentarles su propuesta. La regidora se declaró abierta "al diálogo y al consenso", un nuevo escenario después de casi dos meses de críticas y protestas por aquella intervención que el Ayuntamiento justificó por el mal estado de los árboles y el riesgo para la seguridad de los ciudadanos. Sus detractores, por contra, redactaron un informe de un centenar de páginas que concluye que la tala fue ilegal.

"Nuestro concepto es el de jardín urbano más que de bosque urbano, que técnicamente allí no es posible", destacó Soto en alusión a una de las demandas de la plataforma. En este proceso de entendimiento que se ha abierto (el Consistorio ya recibió hace unos días a representantes de la Asociación Balear del Árbol), la regidora subraya que "estamos abiertos a mejoras que sean técnicamente viables".

El diseño del Ayuntamiento para regenerar la plaza Llorenç Villalonga incluye la plantación de seis especies de árboles: once moreras, siete cipreses, siete shinus terebinthifolia, cinco olivos, dos chorisias y tres encinas, además de las seis palmeras ya existentes. Esta relación puede sufrir modificaciones si los expertos de la plataforma los argumentan.

Especies que se plantarán y su disposición en la plaza. / Cort

En este sentido, Infraestructuras se abre a aumentar o disminuir el número de árboles de una determinada especie, pero advierte: el periodo de replantación termina a finales de marzo, por lo que los nuevos ejemplares (o una parte de ellos) deben introducirse en la plaza dentro de ese intervalo. A finales de año se abre un nuevo periodo de replantación, pero el Ayuntamiento descarta esperar tanto tiempo para dar forma a su propuesta. En todo caso, ese segundo plazo debería servir para completar la intervención, no para iniciarla.

Esta mayor variedad de árboles se complementará con vegetación arbustiva y herbáceas en los parterres, incluyendo romero, salvia o mata. Se elegirán especies mediterráneas y ornamentales que necesiten poco mantenimiento y riego.

Del mismo modo, el planteamiento municipal contempla un cambio en la disposición de los alcorques. Algunos de ellos se agruparán en un extremo de la plaza para conseguir un jardín más frondoso. Estos últimos días se está llevando a cabo esta intervención, además de trabajos en el suelo estructural para prepararlo de cara a la futura plantación.

La fisonomía de la plaza que diseñó el arquitecto Elías Torres no cambiará. Se mantendrá su actual geometría, además de los actuales bancos, pilonas y parterres, que se ampliarán. Tampoco habrá modificaciones en cuanto al carril de circulación de vehículos ni la iluminación. La disposición de los espacios será similar a la actual para que siga siendo un espacio accesible y fundamentalmente peatonal.

Una ordenanza del arbolado urbano

Una de las reivindicaciones que la Plataforma en defensa de los bellasombras plantea es la redacción de una ordenanza "ambiciosa, rigurosa y alineada con los estándares europeos, que eleve el nivel de protección del arbolado urbano, reduzca conflictos futuros y convierta a la ciudad en un referente en gestión del verde urbano".

Consideran que con una normativa específica se evitarían intervenciones drásticas como la de la plaza Llorenç Villalonga y se aseguraría la participación ciudadana en las decisiones.