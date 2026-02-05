Jaime Martínez apela al Gobierno por los asentamientos de sin techo en Palma: "El 60% son extranjeros irregulares"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reclamado la implicación del Gobierno español para abordar la problemática de los numerosos asentamientos de infraviviendas que florecen por toda la ciudad. "El 60% son personas en situación irregular", ha manifestado este jueves durante el acto de cesión de un solar del Consell al Ayuntamiento para albergar una parte del futuro Jardín Botánico.

Martínez ha respondido así cuando se le ha preguntado por la situación de los ocupantes que viven en condiciones insalubres en la antigua cárcel o en la parcela del Parc de ses Vies cedida por el Consell en la que residen varias personas en infraviviendas. El alcalde ha responsabilizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la presencia de ese elevado porcentaje de migrantes irregulares en Palma. "Es el resultado de las políticas migratorias que el Gobierno de España lleva a cabo y luego se desentiende. Vuelvo a instar al delegado del Gobierno a que traslade la necesidad de que se tomen medidas eficientes", ha indicado el alcalde.

"Se darán los pasos adecuados"

La parcela junto a la Vía de Cintura acogerá las dependencias científicas y de difusión cultural del futuro Jardín Botánico, así como una representación de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo. En todo caso, el Ayuntamiento incorpora a su patrimonio otra propiedad okupada que le obligará a iniciar un proceso de desalojo.

"Las soluciones definitivas en temas concretos las daremos en el momento en el que sea necesario tener la disposición efectiva de los terrenos, entonces se darán los pasos adecuados", ha señalado Martínez al respecto, al tiempo que ha señalado que los servicios municipales ofrecerán alternativas a estos ocupantes.