El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

El Consell de Mallorca ha formalizado este jueves la cesión gratuita de un solar de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura al Ayuntamiento de Palma para que desarrolle allí una parte del futuro Jardín Botánico. Esta parcela, el Parc de Ses Vies, acogerá las dependencias científicas y de difusión cultural, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo. En todo caso, en estos momentos viven allí varias personas en infraviviendas, por lo que el Consistorio incorpora a su patrimonio otra propiedad okupada que le obligará a iniciar un proceso de desalojo.

"Las soluciones definitivas en temas concretos las daremos en el momento en el que sea necesario tener la disposición efectiva de los terrenos, entonces se darán los pasos adecuados", ha señalado el alcalde Jaime Martínez al respecto, al tiempo que ha afirmado que los servicios municipales ofrecerán alternativas a estos ocupantes.

La parcela cedida por el Consell es de 13.000 metros cuadrados, pero el proyecto ocupará una superficie total de 31.000 metros cuadrados.

Representantes del Consell y de Cort en el acto de cesión del solar. / Cort

"Este acuerdo es un ejemplo claro de la importancia de la colaboración institucional para avanzar en proyectos que son buenos no solo para Palma, sino para el conjunto de la isla", ha resaltado Martínez, que ha formalizado la cesión de uso con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. "Es un proyecto que permitirá posicionar Palma como referente mediterráneo en sostenibilidad, ciencia y cultura, y que responde a una clara apuesta por una ciudad más verde y sostenible", ha subrayado.

La otra parte del Jardín Botánico se desarrollará en las Cases des Retiro, junto a la residencia de la Bonanova. Esta antigua 'possessió' originaria del siglo XVIII, que se someterá a una rehabilitación integral para convertirse en un centro de interpretación del bosque de Bellver, dedicará un espacio dedicado al pinar mediterráneo, con presencia de seis especies: pino blanco, carrasco, piñonero, negro, rojo y pino de Crimera.

En todo caso, el futuro Jardín Botánico también se definirá a través de un concurso de ideas que, ha estimado el alcalde, se convocará antes de junio. A finales de año se elegirá una propuesta ganadora y a lo largo de 2027 se aprobará la redacción del proyecto y la licitación de las obras. "Permitirá posicionar Palma como referente mediterráneo en sostenibilidad, ciencia y cultura, y que responde a una clara apuesta por una ciudad más verde y sostenible”, ha destacado Martínez.

Flora de todas las regiones del mundo

El Parc de Ses Vies acogerá la parte científica y de difusión cultural del futuro Jardín Botánico, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo: la Cuenca Mediterránea, California, el centro de Chile, el suroeste de Australia y el Cabo Occidental de Sudáfrica.

Por su parte las Cases des Retiro, para las que ya hay aprobado un proyecto básico de rehabilitación de dos millones de euros, acogerán un centro de interpretación del pinar mediterráneo, aprovechando su calidad ambiental, histórica y etnológica.

Esta actuación, ha recordado el alcalde, se complementa con otras iniciativas como la adquisición de Son Quint y el futuro Bosque Metropolitano, que conectará la ciudad con la Serra de Tramuntana y contribuirá a una ciudad más resiliente y comprometida con su entorno natural.

El acto ha contado también con la presencia de la teniente de alcalde y regidora de Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, y de los consellers insulares Fernando Rubio y Rafel Bosch.