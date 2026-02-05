Boom de supermercados de productos internacionales en Palma: dónde están y qué productos se buscan más

Cada vez abren más supermercados de productos internacionales en Palma. Hay un boom de estos comercios especializados que responden al aumento de la población extranjera en la ciudad y también a la accesibilidad de gastronomías atractivas para los residentes locales. Cualquier habitante de Mallorca puede encontrar los sabores de todo el mundo a unos pocos metros de distancia.

Supermercados Latinos en Palma

Una de las poblaciones que más ha crecido en Palma los últimos tres años es la colombiana. Han pasado de 11.870 a 19.821 habitantes, consolidándose como la comunidad extranjera más numerosa en la capital. Uno de los espacios de referencia para los latinos es América Productos Latinos. Tiene dos establecimientos, uno en la calle Jafuda Cresques, muy céntrico, y otro en Camp Redó, que fue el primero que abrieron.

Tienen una oferta que responde a todas las nacionalidades de América Latina y de Centroamérica. Los productos más vendidos son los colombianos seguidos de los peruanos y de los ecuatorianos. Hay galletas, bebidas, snacks, salsas y muchos más alimentos para no añorar sus países. Su gran reclamo es el refresco Pony Malta. Está hecho a base de cebada que deja en el paladar un sabor muy dulce. "Cuando lo pruebas, ya no bebes otra cosa", confiesan los propietarios del establecimiento.

Sabores del mundo en Pere Garau

Hay más supermercados latinos repartidos por toda Palma, sobre todo en Pere Garau, que es el barrio más poblado de la ciudad. En la calle Capità Vila está Productos Adams. Curiosamente, su producto estrella también es el refresco Pony Malta, pero también destacan mucho los platanitos. “Es caro importar”, asegura el encargado. Algunos de los alimentos más curiosos son el tomate de árbol y las naranjillas, que son unos frutos muy característicos de Sudámerica.

A tan solo unos pasos, el Supermercado Desi está especializado en productos indios y africanos. Tienen multitud de especias y alimentos difíciles de conseguir en las grandes superficies como snacks, verduras típicas y clases diferentes de tés, entre una oferta mucho más variada. Los artículos africanos más populares son materias primas, como harina de plátano o incluso Flor de Jamaica, que es una infusión.

Productos hindús en Supermercado Desi. / C.M. / DMA

Y, acercándose más hacia la plaza de Pere Garau, el supermercado Jin Xing acumula 20 años abierto. La encargada recomienda dos frutas muy populares traídas de Asia: ojo de dragón y rambután. Mari Paz, que es una vecina del Polígono de Levante “ahora lo llaman Nou Llevant”, acaba de comprar por primera vez en este establecimiento: “Me llevo manitas de pollo y rollitos de primavera. Me lo habían recomendado y me hacía ganas”.

Comida marroquí

Una de las comunidades más arraigadas en Palma es la marroquí. Viven 7.122 personas en la ciudad y, a pesar de ser una de las poblaciones mayoritarias, no cuentan con supermercado. Sí hay carnicerías, como la Carneceria Halal en Pere Garau donde además de carne venden algunos productos típicos de Marruecos como los dátiles, té, cuscús, pan hecho tradicionalmente y ollas de barro para cocinar el tajine. “La carne que vendemos está sacrificada de manera islámica”, sintetiza el propietario, que añade la clave por la que no hay supermercados árabes: “No vendemos alcohol”.

Gastronomía asiática

Muchos de estos supermercados especializados en gastronomía extranjera se están acercando más al centro de Palma, como Lelego Market, que se encuentra en la calle Nuredduna y donde la oferta gira en torno a los productos asiáticos. “Me pilla al lado del trabajo. Estoy a un minuto. Tiene un montón de cosas que no encuentras en ningún otro sitio. Especias raras, ramen instantáneo, noodles, obleas de arroz, pimientas. Son productos un poco extrañas que a lo mejor en la sección gourmet de algún supermercado”, afirma un trabajador de la zona que ha comprado unos cuantos productos.

Supermercado Lelego Market en la calle Nuredduna de Palma. / C.M. / DMA

Algunas de estas especializaciones atraen a la población local más allá de los habitantes nacidos en otros países. Hay un boom de la gastronomía asiática, no solo con los restaurantes de diferentes estilos como el Ramen y el Hot Pot, sino también para cocinar sus platos típicos.

Otro supermercado con productos asiáticos es el Hualian, que está en la calle Pare Bartomeu Pou, 48, cerca de Blanquerna en Palma. Una de las particularidades que destacan en redes sociales son productos que se han hecho populares en series de televisión como los dorayakis de Doraemon o las galletitas de Shin Chan.

Alimentos alemanes en Playa de Palma

Gastronom es un supermercado especializado en Europa del Este que se encuentra en la calle Arxiduc Lluís Salvador, 20. Sus productos provienen de varios países, pero sobre todo destacan los rusos. “Todo es muy azucarado y también tenemos mucho té”, destaca una trabajadora. Algunos de los alimentos más demandados son los lácteos, pero también hay mucho pescado ahumado como la dorada, la caballa y el calamar. También tienen un servicio de cafetería con menú del día.

En Playa de Palma está uno de los supermercados más demandados de Mallorca: el alemán. “Todos los productos vienen de ese país, somos el lugar más especializado para la población germánica”, afirma una trabajadora y una cliente lo corrobora: “Son las marcas alemanas que no hay en ningún otro sitio aquí”.