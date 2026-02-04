El mes del empleo de PalmaActiva ofertará 1.253 puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Palmacelebrará una nueva edición del Mes del Empleo, entre los días 16 de febrero y 20 de marzo, donde 36 empresas participantes ofrecerán un total de 1.253 puestos de trabajo.

Según informó ayer el alcalde de Palma, Jaime Martínez, esta iniciativa es una muestra del compromiso de Cort con la generación de oportunidades laborales «y con una economía local fuerte, innovadora e inclusiva». Además, destacó la implicación del tejido empresarial y subrayó que la colaboración entre administraciones y empresas es clave para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución y para garantizar empleo de calidad.

Martínez animó a la ciudadanía a participar en esta nueva edición del Mes del Empleo, «una iniciativa que conecta talento y oportunidades y contribuye al desarrollo social y económico de Palma».

Por parte de las empresas se destacó la utilidad de esta iniciativa, ya que les permite acceder de forma directa a talento cualificado y a encontrar los perfiles profesionales que necesitan.

Noticias relacionadas

En concreto, las jornadas tendrán lugar en PalmaActiva, en la calle Socorro 22, en horario de 09.00 a 14.30 horas, con diferentes turnos de entrada. Consiste en encuentros presenciales entre responsables de Recursos Humanos y personas que buscan empleo.