El Govern se disculpa tras pedir por error autorización de los menores a sus padres para la Tarjeta Única

El Govern se disculpa tras pedir por error una autorización firmada por los menores de entre 14 y 17 años a la hora de obtener la Tarjeta Única de Transporte. Así lo ha expresado esta mañana el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, señalando que la errata en el redactado ya ha sido corregida de manera inmediata.

"Tener este título de transporte es tremendamente ambicioso y complejo por lo que pueden producirse esos pequeños desajustes por los que lógicamente pedimos disculpas a los ciudadanos. Nos equivocamos pero rectificamos de forma inmediata y segimos trabajando", asegura Mateo. De esta forma, el conseller reitera que la errata ya ha sido corregida y que los padres pueden solicitar la tarjeta sin necesidad de autorización de los menores cuando estos no acudan presencialmente.

Sorpresa entre los usuarios

Usuarios que solicitaron la Tarjeta Única de transporte mostraron su sorpresa porque la EMT de Palma y el Govern exigían una autorización firmada por los menores de entre 14 y 17 años en caso de que no puedan acudir presencialmente. Este consentimiento era uno de los requisitos para que los padres o tutores legales tramiten este nuevo título de transporte que sustituirá a la tarjeta ciudadana para ir en bus a partir del 1 de abril.

«Los menores entre 14 y 17 años pueden tramitar personalmente su tarjeta. En el supuesto de que lo haga otra persona sin ellos, ésta tendrá que aportar la misma documentación que en cualquier otro caso de representación: una autorización del menor, firmada a mano; la fotocopia del documento de identidad vigente de la persona representada y el original del documento de identidad vigente de la persona representante», informaba la EMT en su página web sobre la Tarjeta Única. En el caso de los menores entre 4 y 14 años no se pide este requisito.

Un error que será subsanado

Así, el Govern asegura que se trata de «un error» en el redactado y que será subsanado en breve. "Se va a corregir una errata que aparece en preguntas frecuentes de la Tarjeta Única: donde decía "autorizacion del menor" dirá "autorización del representante legal del menor". Por ejemplo en el caso de un abuelo : necesitará además del libro de familia, y el resto de documentación que es necesario aportar, la autorización del representante legal del menor", detallan desde la conselleria de Movilidad.

Desde el Govern reconocen que el consentimiento de los menores a sus progenitores no es exigible y lo atribuyen a una equivocación en los requisitos que aparecen para la solicitud de la nueva tarjeta. Hay que recordar que la nueva Tarjeta Única integra todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, TIB y EMT