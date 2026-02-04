Desmontan el emblemático rótulo del antiguo cine Metropolitan de Palma

El histórico rótulo del antiguo cine Metropolitan, uno de los símbolos más reconocibles del barrio palmesano de Pere Garau, ha comenzado a desmontarse. La retirada del cartel, que durante décadas presidió la fachada del cine, ha sido captada por la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau, que ha difundido imágenes del momento en redes sociales.

Según ha explicado el portavoz de la entidad, Nael Falo, el desmontaje responde a la intención de conservar el rótulo y trasladarlo a la exposición cultural 'Palma, ciudad de cines' que han inaugurado en el Centro Cultural La Misericòrdia. La muestra repasa la historia de las salas cinematográficas de la capital balear y el cartel del Metropolitan formará parte de ese recorrido patrimonial.

La imagen que han publicado los vecinos del desmontaje del rótulo del antiguo cine Metropolitan. / Flipau amb Pere Garau

Desde la plataforma vecinal consideran que la retirada del rótulo marca un nuevo capítulo en la transformación del histórico edificio, pero reclaman que el elemento no desaparezca definitivamente del barrio. Falo ha señalado que Flipau amb Pere Garau defenderá que "el cartel se conserve para incorporarlo al futuro equipamiento público" que está previsto construir en el solar del antiguo cine, como "un guiño al pasado" y a la memoria colectiva del barrio.

Además, la entidad vecinal ha reiterado su petición de que el proyecto incluya el solar del centro público Sagrada Familia, situado junto al cine, y que uno de los usos del nuevo complejo sea un centro de salud con servicio de atención continuada las 24 horas. "Estamos perdiendo la identidad del barrio, su carácter y su historia", ha advertido Falo, quien ha insistido en la necesidad de integrar elementos patrimoniales e históricos en las nuevas infraestructuras.

El antiguo cine Metropolitan está llamado a convertirse en un centro multiservicios con equipamientos públicos. El Ayuntamiento de Palma adquirió el inmueble y locales anexos por más de 3,6 millones de euros con la previsión de derribar el edificio, muy deteriorado, y levantar uno nuevo. El proyecto contempla la construcción de instalaciones como una 'escoleta' infantil, biblioteca, 'casal' de barrio, una unidad básica de salud y un aparcamiento subterráneo, con el objetivo de paliar el déficit de servicios y plazas de estacionamiento en Pere Garau. Cort planea empezar las obras este mismo año.

Con todo, la retirada del rótulo del Metropolitan coincide con otras reivindicaciones recientes de Flipau amb Pere Garau en la misma línea. La plataforma exigió hace unos días que se proteja el rótulo de la antigua tienda Recambios Martínez, actualmente en proceso de reconversión en una promoción de viviendas a precio limitado.

Para los vecinos de la plataforma, la desaparición progresiva de estos elementos forma parte de una transformación urbanística que, consideran, debe equilibrarse con la preservación de la memoria y la identidad histórica de Pere Garau.