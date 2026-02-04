Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cort presenta el programa para el carnaval de Palma: consulta aquí todas las novedades de Sa Rueta 2026

El Ayuntamiento de Palma organiza Sa Rueta con actividades infantiles en ocho puntos de la ciudad, incluyendo espectáculos, talleres y varios cercaviles

Palma presenta el programa de Sa Rueta 2026.

Palma presenta el programa de Sa Rueta 2026. / Guillem Bosch

Duna Márquez

Palma

Palma acoge este domingo una nueva edición de Sa Rueta con numerosas actividadesDesde las 11:00 hasta las 14:00 horas, ocho puntos distintos de la ciudad serán el escenario de todo tipo de planes para los más pequeños, como cuentacuentos, pintacaras, talleres de máscaras, espacios de magia, juegos infantiles y espectáculos de payasos.

Las actividades serán en Plaza de Cort, Carrer Colom, Plaza Mayor, la Rambla, la calle Riera, el eje Unió-Plaça del Mercat, Plaça del Rei Joan Carles I y Passeig del Born.

Estas son las actividades en cada plaza:

Plaza de Cort

  • Minidisco
  • Taller de pintacaras
  • Face in Hole
  • Taller de máscaras

Carrer Colom

  • Cercavila El gran circ clàssic, a las 11.15h, 12,15h y a las 13,15h

Plaza Mayor

  • Espectáculo de circo
  • Espectáculo de circo-Aéreos
  • Taller de pintacaras
  • Caballitos ecológicos
  • Rincón infantil

La Rambla

  • Cuentacuentos La Tina convida a volar, a las 11.00h (lengua de signos), a las 11.30h y a las 12 h.
  • Cuentacuentos El Rei Carnestoltes diu, a las 12.30h (lengua de signos, a las 13h y a las 13.30h
  • Espacio de payasos: Riurem tots, a las 11h, 11.30h (lengua de signos) y a las 12 h, y El pallasso Sabatot, a las 12.30h, a las 13h y a las 13.30 h (lengua de signos
  • Taller de máscaras
  • Tres talleres de pintacaras repartidos por La Rambla
  • Pasarela animada
  • Espacio de magia: El llibre màgic, a las 11h, las 11.45h, las 12.30h y a las 13.15 h

Carrer de la Riera

  • Taller "Pintam en terra"

Carrer de la Unió y Plaza del Mercat

  • Taller "Pintam en terra"
  • Personajes animados
  • Juegos gigantes
  • Gegants y Capgrossos de la Sala y Drac de na Coca
  • Rincón infantil

Plaza del Rei Joan Carles I

  • Eurocarnavales
  • Bus de la EMT
  • Talleres de reciclaje EMAYA
  • Animación musical con: Mel i sucre, a las 11 y a las 11.45 h, y "Ara la Fada Canta Grunge", a las 12.35h y a las 13.20h

Paseo del Born

  • Taller de máscaras
  • Taller de pintacaras
  • Juegos comunitarios
  • Área de circo
  • Cercavila, a las 11.35h, las 12.20h y la 13.05h h

