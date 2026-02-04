Cort presenta el programa para el carnaval de Palma: consulta aquí todas las novedades de Sa Rueta 2026
El Ayuntamiento de Palma organiza Sa Rueta con actividades infantiles en ocho puntos de la ciudad, incluyendo espectáculos, talleres y varios cercaviles
Palma
Palma acoge este domingo una nueva edición de Sa Rueta con numerosas actividades. Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas, ocho puntos distintos de la ciudad serán el escenario de todo tipo de planes para los más pequeños, como cuentacuentos, pintacaras, talleres de máscaras, espacios de magia, juegos infantiles y espectáculos de payasos.
Las actividades serán en Plaza de Cort, Carrer Colom, Plaza Mayor, la Rambla, la calle Riera, el eje Unió-Plaça del Mercat, Plaça del Rei Joan Carles I y Passeig del Born.
Estas son las actividades en cada plaza:
Plaza de Cort
- Minidisco
- Taller de pintacaras
- Face in Hole
- Taller de máscaras
Carrer Colom
- Cercavila El gran circ clàssic, a las 11.15h, 12,15h y a las 13,15h
Plaza Mayor
- Espectáculo de circo
- Espectáculo de circo-Aéreos
- Taller de pintacaras
- Caballitos ecológicos
- Rincón infantil
La Rambla
- Cuentacuentos La Tina convida a volar, a las 11.00h (lengua de signos), a las 11.30h y a las 12 h.
- Cuentacuentos El Rei Carnestoltes diu, a las 12.30h (lengua de signos, a las 13h y a las 13.30h
- Espacio de payasos: Riurem tots, a las 11h, 11.30h (lengua de signos) y a las 12 h, y El pallasso Sabatot, a las 12.30h, a las 13h y a las 13.30 h (lengua de signos
- Taller de máscaras
- Tres talleres de pintacaras repartidos por La Rambla
- Pasarela animada
- Espacio de magia: El llibre màgic, a las 11h, las 11.45h, las 12.30h y a las 13.15 h
Carrer de la Riera
- Taller "Pintam en terra"
Carrer de la Unió y Plaza del Mercat
- Taller "Pintam en terra"
- Personajes animados
- Juegos gigantes
- Gegants y Capgrossos de la Sala y Drac de na Coca
- Rincón infantil
Plaza del Rei Joan Carles I
- Eurocarnavales
- Bus de la EMT
- Talleres de reciclaje EMAYA
- Animación musical con: Mel i sucre, a las 11 y a las 11.45 h, y "Ara la Fada Canta Grunge", a las 12.35h y a las 13.20h
Paseo del Born
- Taller de máscaras
- Taller de pintacaras
- Juegos comunitarios
- Área de circo
- Cercavila, a las 11.35h, las 12.20h y la 13.05h h
