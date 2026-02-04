Cort presenta el programa para el carnaval de Palma: consulta aquí todas las novedades de Sa Rueta 2026

Palma acoge este domingo una nueva edición de Sa Rueta con numerosas actividades. Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas, ocho puntos distintos de la ciudad serán el escenario de todo tipo de planes para los más pequeños, como cuentacuentos, pintacaras, talleres de máscaras, espacios de magia, juegos infantiles y espectáculos de payasos.

Las actividades serán en Plaza de Cort, Carrer Colom, Plaza Mayor, la Rambla, la calle Riera, el eje Unió-Plaça del Mercat, Plaça del Rei Joan Carles I y Passeig del Born.

Estas son las actividades en cada plaza:

Plaza de Cort

Minidisco

Taller de pintacaras

Face in Hole

Taller de máscaras

Carrer Colom

Cercavila El gran circ clàssic, a las 11.15h, 12,15h y a las 13,15h

Plaza Mayor

Espectáculo de circo

Espectáculo de circo-Aéreos

Taller de pintacaras

Caballitos ecológicos

Rincón infantil

La Rambla

Cuentacuentos La Tina convida a volar, a las 11.00h (lengua de signos), a las 11.30h y a las 12 h.

Cuentacuentos El Rei Carnestoltes diu, a las 12.30h (lengua de signos, a las 13h y a las 13.30h

Espacio de payasos: Riurem tots, a las 11h, 11.30h (lengua de signos) y a las 12 h, y El pallasso Sabatot, a las 12.30h, a las 13h y a las 13.30 h (lengua de signos

Taller de máscaras

Tres talleres de pintacaras repartidos por La Rambla

Pasarela animada

Espacio de magia: El llibre màgic, a las 11h, las 11.45h, las 12.30h y a las 13.15 h

Carrer de la Riera

Taller "Pintam en terra"

Carrer de la Unió y Plaza del Mercat

Taller "Pintam en terra"

Personajes animados

Juegos gigantes

Gegants y Capgrossos de la Sala y Drac de na Coca

Rincón infantil

Plaza del Rei Joan Carles I

Eurocarnavales

Bus de la EMT

Talleres de reciclaje EMAYA

Animación musical con: Mel i sucre, a las 11 y a las 11.45 h, y "Ara la Fada Canta Grunge", a las 12.35h y a las 13.20h

Paseo del Born