Cerco al alquiler turístico en Palma: ¿Qué cambiará con la prohibición de nuevas plazas?

La gerencia de Urbanismo aprobó ayer inicialmente la modificación puntual del Plan General para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en todo el municipio "sin zonas grises, ni ningún tipo de excepción", subrayó el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo. Y elimina la previsión de crecimiento de 374 plazas potenciales que contemplaba el Plan General.

Palma suma un total de 4.473 plazas de estancias turísticas en viviendas, distribuidas en 632 inmuebles -381 en Palma capital, 76 en Platja de Palma/Can Pastilla y 175 en suelo rústico-. En todo caso, la memoria justificativa del Ayuntamiento aporta un dato llamativo: según el INE, hay 945 alquileres vacacionales en el municipio. En cambio, según los datos del Consell y del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos, la actividad con licencia se reduce a esos 632 unifamiliares. De este modo, el documento concluye que una de cada tres viviendas que se comercializa no está autorizada.

Con la aprobación de esta modificación se pretende impedir cualquier incremento y se abrirá el camino para lograr una reducción progresiva a medida que se produzcan bajas definitivas.

¿Se prohíbe todo el alquiler turístico en Palma?

No. Se prohíben nuevas plazas, pero esas 4.473 legales que se comercializan en la actualidad, podrán seguir operando como hasta ahora. En todo caso, la medida que aprobará el Ayuntamiento implica un decrecimiento porque las que se den de baja no se sustituirán. El alquiler turístico en pisos está prohibido desde hace años, aunque la oferta ilegal prolifera.

¿Cuántas plazas se reducirán?

La extinción o no de esas 4.473 plazas legales dependerá de la voluntad de sus titulares, por lo que el Ayuntamiento no tiene una estimación. "Es lanzar una moneda al aire", señaló Fidalgo. Solo existe una certeza: desaparecerán las plazas temporales de catorce viviendas vacacionales, menos del 2% del total. Se trata de estancias turísticas sujetas a una renovación cada cinco años y que no se van a actualizar cuando caduquen. Es uno de los puntos del proyecto más criticado por la izquierda, que considera este porcentaje "irrisorio".

¿Qué pasará con las miles de plazas ilegales que se comercializan en pisos?

La medida cierra la puerta a nuevas plazas en unifamiliares, donde se permite la actividad, pero no parece que vaya a tener ningún efecto sobre la prolífica oferta ilegal que se desarrolla en pisos. Tampoco se traducirá en una mayor labor de inspección y control. El Consistorio no tiene competencias en esta materia. El Consell sí, pero sobre el papel solo tiene dos inspectores para controlar toda esa oferta fuera de regulación. Por otro lado, el Ayuntamiento sigue sin saber cuántos pisos turísticos ilegales hay en Palma. El alcalde, Jaime Martínez, habló el año pasado de quince mil, pero horas después aclaró que se refería a anuncios.

¿Por qué el equipo de gobierno ha tramitado esta prohibición?

Fidalgo lo justificó como "parte de una estrategia global para mejorar la calidad del destino y combatir la oferta ilegal". El Ayuntamiento considera que el alquiler turístico es un factor que influye en el precio de la vivienda y genera problemas de convivencia vecinal. En la citada memoria, Cort señala que esta iniciativa "desincentivará" la oferta ilegal y servirá para devolver un uso residencial a las viviendas que se den de baja.

¿Qué pasos quedan para aprobar definitivamente esta medida?

Noticias relacionadas

Tras la aprobación inicial en la Gerencia de Urbanismo, se dará traslado a la Junta de Govern y posteriormente se elevará al pleno. Entonces se abrirá un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones por parte de quien se considere afectado.