Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios

La Fira del Ram 2026 ya tiene fecha. La tradicional feria con centenares de atracciones que se instala cada año en Palma ha anunciado su fecha de apertura y sus horarios para la edición de este año.

Cuándo y dónde

La Fira del Ram 2026 estará abierta entre el 27 de febrero y el 12 de abril en su emplazamiento habitual de Son Fusteret.

Horarios

Los horarios de la feria este año serán:

De lunes a jueves de 16:30 a 23:00 horas.

Viernes de 16:30 a 01:00 horas.

Sábados de 11:00 a 01:00 horas.

Domingos y festivos de 11:00 a 23:30 horas.

Transporte

Junto a Son Fusteret hay dos aparcamientos. La Línea 10 de la EMT (Sa Indioteria) tiene también una parada en el recinto.

Otra opción es usar el metro hasta la estación de Son Fuster Vell.