Reforzarán la presencia policial en la antigua cárcel de Palma con una vigilancia permanente en los accesos

El desalojo de la antigua cárcel de Palma parece lejano, por lo que a corto y medio plazo las administraciones apuestan por redoblar la presencia policial en las instalaciones con la esperanza de frenar la creciente conflictividad. Una de las soluciones que se plantearon en una reunión celebrada ayer a iniciativa del CEIP Cas Capiscol fue la de establecer una vigilancia permanente en los accesos al recinto para disuadir a sus ocupantes más violentos.

La idea es que la Policía Local y la Policía Nacional se coordine para mantener este operativo. "Consideramos la reunión positiva. Nos hemos marcado un plazo de dos meses para reforzar la vigilancia policial de manera permanente. Si hay policía las 24 horas en la plaza España para controlar a los patinetes, bien puede haberla en la antigua cárcel para vigilar a los que crean problemas", señaló al término del encuentro Biel González del Valle, presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol.

A la reunión asistieron, además de vecinos, representantes de la Delegación del Gobierno, del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la regidora de Servicios Sociales de Cort, el equipo directivo del CEIP Cas Capiscol y la Associació de Mares i Pares de este centro educativo. "A ver si con más policía bajamos el suflé y que esta gente conflictiva no lo tenga tan fácil. Vamos a darles una oportunidad estos dos meses y por el momento dejaremos las protestas", añadió González del Valle.

Por su parte Ana Eva Álvarez, directora del CEIP Cas Capiscol, consideró la reunión "un buen primer paso" ya que "además del Ayuntamiento veo que hay otras administraciones que tienen la voluntad de actuar de manera coordinada".

Esta docente también ha celebrado la idea de reforzar la vigilancia policial en el recinto. "También se hará alguna intervención para habilitar una entrada más accesible en caso de que los bomberos o la policía tengan que entrar para una emergencia", destacó. "Somos una escuela muy enraizada en el barrio y queremos tranquilidad", añadió.

Cort: "Hemos incrementado las intervenciones"

Participó en la reunión la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca —que asistió acompañada por un comisario de la Policía Local de Palma—. La concejala habló de las líneas de trabajo que el Ayuntamiento de Palma viene desarrollando desde el inicio de la legislatura "mediante una actuación coordinada e interdisciplinar entre Policía Local, Bombers, Serveis Socials y Urbanisme, con el objetivo de dar respuesta a un problema complejo que se ha cronificado durante años sin intervención", ha explicado Cort en una nota de prensa.

En materia de seguridad y prevención, Roca ha destacado el "notable incremento" de las actuaciones de la Policía Local y de los Bombers de Palma durante el último año, con presencia preventiva tanto en el interior como en el exterior del recinto.

En este sentido, recordó que la Policía Local actúa dentro de sus competencias municipales, "garantizando el control del entorno, la prevención y el apoyo a los servicios municipales, mientras que las intervenciones relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y los hechos de carácter penal corresponden a la Policía Nacional, a quien ha solicitado mayor presencia para garantizar la seguridad de la zona".

Así, la teniente de alcalde manifestó que Cort está realizando "todas las actuaciones que le corresponden desde el punto de vista técnico, social y preventivo, y que, en ocasiones, ha intervenido incluso más allá de sus funciones habituales de gestión".

Como ejemplo, de las 263 actuaciones realizadas desde el inicio de la legislatura, "143 corresponden a intervenciones que exceden las competencias habituales de la Policía Local", a lo que cabe sumar otras 71 que se han desarrollado en las calles adyacentes, fuera del recinto municipal.