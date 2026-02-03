Política
El PP de Palma reducirá de 15 a diez las Juntas de Distrito
Los populares argumentan esta decisión por la «evolución demográfica» de la ciudad
El PP de Palma cambiará la distribución de su Junta Territorial, que pasaría de 15 Juntas de Distrito a diez por la «evolución demográfica» y el «crecimiento poblacional» de determinados barrios. El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, avanzó ayer esta medida en la celebración de la Junta Directiva en la que se acordó que el congreso ordinario del partido sea el 14 de marzo.
En una reunión presidida por Martínez, los miembros de la Junta Directiva también dieron el visto bueno a la composición del Comité Organizador del Congreso, que presidirá Lourdes Roca y del que formarán parte Mauricio Rovira como secretario, y Marga Izcue, Carmen Lliteras y Albert Abad como vocales.
En este sentido, la propuesta de reorganización de las Juntas Locales de Distrito de Palma, que deberá ser ratificada por la Junta Directiva Autonómica, recoge una distribución con agrupaciones en Casc Antic, Plaça d’es Pont, Hornabeque, Eixample, Escorxador y Plaça Toros, Aragó y S’Horta, Carretera d’Inca, Na Burguesa y Ponent, Llevant y Platja de Palma, Rural y Es Plà.
