Los baños de una planta del polideportivo de Son Moix llevan diez meses cerrados por una fuga de agua

Los baños y vestuarios de la tercera planta del polideportivo de Son Moix llevan cerca de diez meses cerrados por una fuga de agua ocurrida en abril del año pasado. El Institut Municipal d'Esports (IME) justifica que dicha avería provocó una serie de filtraciones "cuyo alcance ha resultado ser mayor del inicialmente observado", por lo que todavía no ha podido reabrir estas instalaciones.

La fuga de agua también afectó al ascensor, que estuvo varios meses sin funcionar. Finalmente el IME lo reparó, pero para solucionar la problemática en el entorno de los vestuarios masculinos será necesario programar dos catas con las que los técnicos esperan "identificar con precisión el origen y la extensión de la avería".

El IME señala que cuando tenga el resultado de esta intervención "se definirá la solución integral y se emitirá un nuevo presupuesto y plan de actuación". Mientras tanto, "se mantendrán las medidas necesarias para minimizar molestias y evitar daños adicionales".

La prioridad del IME, señala el Consistorio "es resolver el problema de forma definitiva, no con medidas parciales, y la previsión es disponer del diagnóstico y propuesta de reparación en los próximos días tras las catas, e iniciar posteriormente la intervención".

"Dejaron la ducha como estaba"

Esta situación, tan prolongada en el tiempo, ha provocado las quejas de los usuarios del polideportivo. "La cañería reventó en abril y las obras las empezaron tres o cuatro meses después. Hicieron un agujero enorme del tercer piso al primero, pusieron andamios, repararon el ascensor, cambiaron el parqué de la pista de futbito, le dieron bombo y platillo para el deleite de los políticos, y siguieron con las obras", lamenta una usuaria.

"Poco antes de Navidades terminaron: quitaron los andamios, cerraron el agujero... y dejaron la ducha como estaba", añade.