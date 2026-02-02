Vox Palma rechaza la regularización de migrantes porque "producirá un efecto llamada y enriquecimiento de las mafias"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha rechazado la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de España al considerar que produce "un efecto llamada y el enriquecimiento de las mafias". Lo ha denunciado públicamente este lunes el líder de Vox frente a la Oficina de Atención Integral a la Vivienda y la Antiocupación de Palma.

Sobre la regularización extraordinaria, Coll ha criticado que va en contra de la opinión de "todos" los países europeos. "Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está a lo suyo con el partido comunista", ha dicho.

Igualmente, ha sostenido que los jóvenes cualificados de Baleares se van de la comunidad por la falta de vivienda, mientras que "vienen menos e irregulares".

Palma, la séptima capital con más okupaciones

Tras exponer su rechazo a esta medida, el líder de Vox ha subrayado que Palma es la séptima capital de provincia con más 'okupación' de viviendas en venta de España y que, por ello, "es necesaria una buena legislación ante la 'okupación' ilegal".

En este sentido, ha puesto en valor la Oficina de Atención Integral a la Vivienda y la Antiocupación del Ayuntamiento y ha insistido a los ciudadanos afectados por la 'okupación' a dirigirse a esta oficina.

Noticias relacionadas

"Espero que les atiendan correctamente, si no lo hacen denuncienlo en la Oficina de Atención Ciudadana o a nosotros", ha concluido.