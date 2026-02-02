Sorpresa en la tramitación de la Tarjeta Única al pedir la EMT a los padres autorizaciones firmadas de sus hijos

Usuarios que han solicitado la Tarjeta Única de transporte han mostrado su sorpresa porque la EMT de Palma y el Govern exigen una autorización firmada por los menores de entre 14 y 17 años en caso de que no puedan acudir presencialmente. Ese consentimiento es uno de los requisitos para que los padres o tutores legales tramiten este nuevo título de transporte que sustituirá a la tarjeta ciudadana para ir en bus a partir del 1 de abril.

"Los menores entre 14 y 17 años pueden tramitar personalmente su tarjeta. En el supuesto de que lo haga otra persona sin ellos, ésta tendrá que aportar la misma documentación que en cualquier otro caso de representación: una autorización del menor, firmada a mano; la fotocopia del documento de identidad vigente de la persona representada y el original del documento de identidad vigente de la persona representante", informa la EMT en su página web sobre la Tarjeta Única.

En el caso de los menores entre 4 y 14 años no se pide este requisito.

Consentimiento no exigible

Fuentes jurídicas consultadas por este diario cuestionan la legalidad de solicitar a los padres un consentimiento firmado de sus hijos de entre 14 y 17 años. Indican que en la normativa sectorial del transporte público no consta ninguna disposición que atribuya a estos menores la facultad de autorizar jurídicamente a sus progenitores o tutores. Ni que condicione el ejercicio de la potestad parental a la voluntad del menor, al menos en estos procedimientos administrativos.

Estas misma fuentes señalan que desde un punto de vista jurídico ese consentimiento no es exigible, y tampoco se puede poner como pretexto la normativa de protección de datos. En definitiva, defienden que este requisito no tiene cobertura legal.

Hay que recordar que la nueva Tarjeta Única integra todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, TIB y EMT. Es posible tramitar el título en la estación intermodal, que se ha reforzado para atender las solicitudes. También en la sede de la EMT, algunas oficinas del TIB en pueblos (Inca, Alcúdia y Manacor) o en varios ayuntamientos (Marratxí, Calvià y Llucmajor).