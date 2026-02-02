Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación

La ruta para conocer la transformación de Nuredduna con Nael Falo, portavoz de Flipau amb Pere Garau, comienza en la calle Aragón, justo debajo del antiguo edificio emblemático de Can Bibiloni, que se transformó en un edificio de alto standing. «Supuso para Palma un pequeño terremoto porque la ciudad perdió una de las joyas de Gaspar Bennázar», asegura Falo.

La propuesta de peatonalización «de altas calidades» por parte del anterior gobierno cayó como un jarro de agua fría para la plataforma, que pusieron en marcha la campaña ‘Pere Garau, molt més que Nuredduna’. «Nosotros planteamos una remodelación ensanchando las aceras a tope y que siguiera entrando el transporte público, de mercancías y bicicletas, pero no nos atendieron», lamenta.

Elitización del barrio

«Desde entonces, dejamos claro que haríamos un seguimiento exhaustivo de la elitización que iba a haber en la zona y estamos observando que aquellas posibilidades que había de edificación han ido ocurriendo. Si estáis aquí puede ser una calle bonita, pero funciona como un imán de inversión y alto standing", resume Falo que denuncia el uso de la peatonalización como reclamo inmobiliario.

La primera parada es en la calle Isidoro Antillón. «Desconocemos los precios, pero aquí es a partir de los 600.000 euros», explica. A tan solo unos pasos, en el número 11 de Nuredduna, está uno de los edificios «claves» para entender este proceso. «Estaba construido mucho antes de la peatonalización, pero estaba vacío. Es de capital alemán y se pone en alquiler cuando el proyecto se lanza en 2021 con un precio de unos 1.350 euros. Aquí viven nómadas digitales o personas que quieren invertir del norte de Europa», apunta.

Fachada de Nuredduna 11. / C.M.

Viviendas de lujo

Al bajar, en la calle Pere d’Alcàntara Penya, hay un solar que anuncia una próxima construcción con acabados de lujo. Unos pasos más cerca de la plaza de las columnas se encuentro el solar de Patronat Obrer 11, que es un solar «clave para entender la elitización». «Este solar se incluyó junto a los solares de Plaça Pere Garau 7 y el Metropolitan como equipamiento de barrio, pero cayó el Plan de Ordenación Detallada del anterior gobierno. Nuestro objetivo era hacer un centro social para el barrio más poblado de Palma y como no se consiguió, la segunda opción era que al menos fueran viviendas protegidas, pero el resultado serán 26 viviendas de alto standing.

Patronat Obrer 11, donde se edificarán 26 viviendas de lujo. / C.M.

En la calle Manacor hay dos solares más y ninguno tiene un precio inferior a los 350.000 euros. Aunque la ruta no acaba allí, sino en Nuredduna 24. «Se echaron a los antiguos inquilinos en 2016 o 2017. Estaba como un fósil urbano parado. Justo en el momento que Hila anuncia la peatonalizción de la calle se activa. Se pusieron los pisos a la venta a partir de 500.000 euros y los vendieron todos. Nos tememos que todo sea gente fuera de Mallorca e inversores, que puede ser la norma común de todo alrededor de Nuredduna. Aquí se están quedando sin solares porque la capacidad es limitada y se extiende el vector de gentrificación que entra en el barrio de Pere Garau desde el Casco Histórico”, cierra.