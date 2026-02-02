Restaurante
Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
"Acá se está cocinando algo diferente...", este eslogan, visible desde la rotonda del centro comercial del FAN, adelanta el nuevo proyecto
Desde la rotonda del FAN, llama la atención un cartel visible por miles de personas que acuden cada día a uno de los centros comerciales principales de Mallorca. Con un fondo amarillo y unas letras rojas, el mensaje es sugerente: "Acá se está cocinando algo diferente...". Los vecinos y trabajadores de la zona tienen claro cuál será el negocio de este emblemático espacio de Es Coll d'en Rabassa en Palma: "Un asador argentino".
Durante varias décadas el restaurante Pequeño Mundo estuvo abierto en esta parcela. Se convirtió en un lugar de referencia para celebrar bautizos y comuniones por su enorme salón y un parque infantil de los antiguos, de los de hierro. Esos toboganes, columpios y demás juegos ya no están en el jardín, que presenta un ambiente cuidado sin malas hierbas después de años de dejadez.
Restaurante Asiático de Buffet Libre
El antiguo negocio que hubo en el espacio fue un antiguo restaurante asiático de buffet libre con varias especialidades en Palma. Durante años, sustituyó el perfil gastronómico de los orígenes y su perfil no cuajó en la zona. En el desvío de la carretera principal, todavía se mantiene su cartel indicando la entrada con su número de teléfono, a pesar de que lleva tiempo cerrado.
Coches en su parcela
Como era un restaurante concebido para grandes aforos, el espacio para aparcar es muy amplio. En sus decenas plazas de aparcamiento sí le están dando un uso, ya que lo utilizan para estacionar decenas de coches de modelos recientes.
En zonas muy cercanas de la periferia de Palma, Anna Moilanen, defensora de la Ciudadanía del municipio, puso el foco en la existencia de «auténticos depósitos ilegales de coches» en varios solares repartidos por el municipio en el polígono de Son Oms, Son Malferit y Son Morro hace un año. «Son vehículos de empresas de rent a car, acumulan cientos de ellos de un día para otro de manera ilegal y con total impunidad», manifestó la responsable de la Oficina de la Defensora.
Rehabilitar el edificio principal
Se está trabajando en rehabilitar el edificio principal que está muy deteriorado. Se están llevando a cabo tareas de adecuación de una construcción que necesita una remodelación. Se desconoce cuándo inaugurarán, pero lo que está claro es que uno de los espacios más emblemáticos de Mallorca para muchas generaciones tendrá una nueva vida en uno de los lugares más transitados de Palma.
