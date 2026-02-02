Indignación por la tala de un bellasombra más en Palma

El Ayuntamiento de Palma ha talado un bellasombra más. La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born denuncia la aniquilación de un ejemplar en la calle Illa de Corfú en Ciudad Jardín. La plataforma ha alertado del cambio este lunes por la mañana en el que muestra cómo no ha quedado ninguna rama ni ninguna hoja del emblemático árbol.

La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born, que ha avisado de esta tala, también ha reclamado una "ordenanza de arbolado en Palma", sobre todo después de que Cort ejecutara el derribo de los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga. Dicha actuación fue muy criticada y un informe de un centenar de páginas redactado por expertos en arboricultura aseguró que dicha tala fue ilegal.

Antes y después de la tala del bellasombra

En las imágenes que ha publicado la plataforma enseñan el antes y después del derribo del bellasombra en una de las arterías principales de Ciudad Jardín en una zona de la barriada en la que abundan los restaurantes.

Ilustran cómo antes de talarlo las hojas y las ramas podían aportar sombra a la calle e incluso tapar que el sol entre directo a algunas viviendas del edificio de enfrente, pero con el después no han dejado nada del esplendor del árbol. La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born es una de las plataformas que han defendido más fervientemente los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga.

El antes del bellasombra en Ciudad Jardín / C.M. / DMA

Pinos talados en verano

Unos metros antes de la calle Illa de Corfú, el Ayuntamiento de Palma ya taló cinco pinos de grandes dimensiones en la calle Illa de Xipre también en Ciudad Jardín. En su lugar, los han repuesto con unos árboles que no satisfacen a los vecinos de la zona.