Ecología
Indignación por la tala de un bellasombra más en Palma
La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born denuncia la aniquilación de otro ejemplar más
El Ayuntamiento de Palma ha talado un bellasombra más. La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born denuncia la aniquilación de un ejemplar en la calle Illa de Corfú en Ciudad Jardín. La plataforma ha alertado del cambio este lunes por la mañana en el que muestra cómo no ha quedado ninguna rama ni ninguna hoja del emblemático árbol.
La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born, que ha avisado de esta tala, también ha reclamado una "ordenanza de arbolado en Palma", sobre todo después de que Cort ejecutara el derribo de los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga. Dicha actuación fue muy criticada y un informe de un centenar de páginas redactado por expertos en arboricultura aseguró que dicha tala fue ilegal.
Antes y después de la tala del bellasombra
En las imágenes que ha publicado la plataforma enseñan el antes y después del derribo del bellasombra en una de las arterías principales de Ciudad Jardín en una zona de la barriada en la que abundan los restaurantes.
Ilustran cómo antes de talarlo las hojas y las ramas podían aportar sombra a la calle e incluso tapar que el sol entre directo a algunas viviendas del edificio de enfrente, pero con el después no han dejado nada del esplendor del árbol. La Associació de Veïns i Veïnes Sa Llotja-Es Born es una de las plataformas que han defendido más fervientemente los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga.
Pinos talados en verano
Unos metros antes de la calle Illa de Corfú, el Ayuntamiento de Palma ya taló cinco pinos de grandes dimensiones en la calle Illa de Xipre también en Ciudad Jardín. En su lugar, los han repuesto con unos árboles que no satisfacen a los vecinos de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Un jubilado denuncia la ocupación de su casa en el Secar de la Real: 'Es rico, conduce un Audi y pagó 1.000 euros para quedarse con mi vivienda
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz