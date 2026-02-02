Cort da otro paso hacia la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma

La Gerencia de Urbanismo dará luz verde este martes a la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de viviendas en todo el término municipal de Palma. Tal como adelantó DIARIO de MALLORCA hace unos días, Cort ha modificado puntualmente el Plan General de 2023 relativo a las estancias turísticas en viviendas (ETV) para frenar esta actividad en el municipio.

El proyecto, redactado por los técnicos del departamento de Planeamiento Urbanístico, tiene por objeto la modificación de diversas normas urbanísticas con el fin de declarar todo el término municipal como zona única no apta para la comercialización de ETV. Esta medida se aprobará inicialmente este martes. Posteriormente se dará traslado a la Junta de Govern y finalmente se elevará al pleno para su aprobación definitiva, aunque el equipo de gobierno necesitará de apoyos.

Palma cuenta en la actualidad con un total de 4.473 plazas de estancias turísticas en viviendas, distribuidas en 632 inmuebles -381 en Palma Capital, 76 en Platja de Palma/Can Pastilla y 175 en suelo rústico-. Ahora, con la aprobación de esta modificación se impedirá cualquier incremento de esta cifra y se abrirá el camino para lograr una reducción progresiva a medida que se produzcan bajas definitivas.

En este sentido, la modificación del Plan General imposibilitará también la renovación de ETV no permanentes, así como la reubicación o el traslado de las plazas actualmente autorizadas a otras localizaciones, al no cumplir con la condición urbanística de zona apta.

Asimismo, se elimina la previsión de crecimiento de 374 nuevas plazas de alquiler turístico, de las cuales 231 correspondían a Palma capital y 143 a suelo rústico.

"En definitiva, esta modificación del Plan General, con la que se prohíben nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas en todo el término municipal, persigue también la reducción del número máximo de plazas de ETV en Palma, favoreciendo un decrecimiento gradual de la oferta existente y reforzando el control de la oferta ilegal de estancias turísticas en viviendas", ha subrayado Cort en una nota de prensa.

Esta prohibición afectará a nuevas plazas en viviendas unifamiliares. En pisos la actividad está prohibida, aunque la oferta ilegal prolifera. En este sentido, este mismo lunes el secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela, ha alquilado un piso ilegal a través de Airbnb para denunciar esta situación.

'Party boats' y albergues

Además, se sumarán otras actuaciones ya anunciadas, como la suspensión de apertura de nuevos albergues o la intención municipal de prohibir los 'party boats' en todo el Passeig Marítim trasladada a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Del mismo modo, se acompaña de otras iniciativas ya aprobadas para mejorar la calidad del destino, como la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, el refuerzo de la presencia policial en Platja de Palma, donde también se está materializando un Plan Global de Actuación para mejorar la calidad del destino, o la creación del Centro de Control Demográfico y Turístico, integrado en la estrategia de innovación del Ayuntamiento.