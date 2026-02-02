Cort asegura al CEIP Cas Capiscol que la Policía Local ha incrementado las intervenciones en el entorno de la antigua cárcel de Palma
La regidora Lourdes Roca ha asistido a una reunión convocada por el Consell Escolar del centro con representantes del IMAS y la Policía Nacional
El Ayuntamiento insiste en que lleva a cabo un seguimiento de los ocupantes para evaluar sus necesidades específicas
La teniente de alcalde y regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut i Igualtat, Lourdes Roca, ha asistido este lunes a la reunión convocada por el Consell Escolar del CEIP Cas Capiscol, con el objetivo de valorar la situación del centro educativo y su entorno en relación con la ocupación de la antigua cárcel.
En el encuentro han participado, además del equipo directivo del centro, representantes de la Delegación del Gobierno, el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la Associació de Veïnats Cas Capiscol-Son Busquets 'Tramuntana' y la Associació de Mares i Pares del CEIP Cas Capiscol.
Durante la reunión, Roca —que ha asistido acompañada por un comisario de la Policía Local de Palma— ha expuesto las líneas de trabajo que el Ayuntamiento de Palma viene desarrollando desde el inicio de la legislatura "mediante una actuación coordinada e interdisciplinar entre Policía Local, Bombers, Serveis Socials y Urbanisme, con el objetivo de dar respuesta a un problema complejo que se ha cronificado durante años sin intervención", ha explicado Cort en una nota de prensa.
En materia de seguridad y prevención, Roca ha destacado el "notable incremento" de las actuaciones de la Policía Local y de los Bombers de Palma durante el último año, con presencia preventiva tanto en el interior como en el exterior del recinto.
En este sentido, ha recordado que la Policía Local actúa dentro de sus competencias municipales, "garantizando el control del entorno, la prevención y el apoyo a los servicios municipales, mientras que las intervenciones relacionadas con la seguridad ciudadana, el orden público y los hechos de carácter penal corresponden a la Policía Nacional, a quien ha solicitado mayor presencia para garantizar la seguridad de la zona".
Así, la teniente de alcalde ha manifestado que Cort está realizando "todas las actuaciones que le corresponden desde el punto de vista técnico, social y preventivo, y que, en ocasiones, ha intervenido incluso más allá de sus funciones habituales de gestión".
Como ejemplo, de las 263 actuaciones realizadas desde el inicio de la legislatura, "143 corresponden a intervenciones que exceden las competencias habituales de la Policía Local", a lo que cabe sumar otras 71 que se han desarrollado en las calles adyacentes, fuera del recinto municipal.
Asimismo, ha explicado que el Consistorio lleva a cabo "un seguimiento continuado y exhaustivo de la situación", que incluye la elaboración de distintos censos de población en coordinación con los Servicios Sociales municipales, con el objetivo de identificar los diferentes perfiles e iniciar el proceso de recuperación posesoria de este inmueble, así como ofrecer a las personas que residen en este espacio la cartera de servicios municipales.
Según uno de los últimos censos realizados por el Consistorio, la Policía Local ha identificado a 154 personas en la antigua cárcel, de las cuales 135 son hombres y 19 mujeres. De ellas, únicamente 63 personas están empadronadas en Palma y en situación administrativa regular.
Acceso a ayudas económicas o a la vivienda
Cort señala que mantiene una coordinación estrecha con las UMES y el resto de servicios del IMAS para valorar posibles derivaciones y el acceso a ayudas económicas de urgencia social, recursos de acogida o ayudas a la vivienda.
Finalmente, Roca ha subrayado que el actual escenario requiere una coordinación interinstitucional reforzada y sostenida en el tiempo, ya que la dimensión social y de seguridad del entorno excede la capacidad de respuesta exclusiva del ámbito municipal.
Hay que recordar que el Ayuntamiento está elaborando el anteproyecto de viviendas en la zona de la antigua cárcel, acompañado también de un proyecto de demolición de las edificaciones que facilite al Consell de Mallorca la construcción de la rotonda y el acceso directo a la Vía de Cintura desde la calle Aflons el Magnànim que tiene previsto.
