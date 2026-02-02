La arena invade jardineras y aceras de la Platja de Palma por falta de mantenimiento
Los trabajadores externalizados que se ocupaban de la limpieza de este arenal terminaron el 30 de noviembre con el fin de la concesión
La arena invade las jardineras y aceras de varios tramos de la Platja de Palma como consecuencia de las fuertes rachas de viento que golpearon la playa la semana pasada. La situación se agrava porque el hecho de que los trabajadores externalizados de la empresa Mar de Mallorca que se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento del arenal dejaron de asumir esas funciones el pasado 30 de noviembre al terminar la concesión.
En las imágenes que acompañan a esta información, del pasado viernes, se aprecian importantes acumulaciones de arena en las jardineras, aceras y también junto a algunos balnearios, ahora cerrados.
Conflicto judicial
En estos momentos el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo el proceso administrativo para licitar la limpieza y mantenimiento de las cinco playas del municipio, incluida Platja de Palma, pero las nuevas concesiones no empezarán a operar hasta abril.
Mintras tanto los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca han demandado a la empresa y al Consistorio al sentirse víctimas de un despido improcedente. Cort defiende que la adjudicataria que se haga cargo de la explotación de la Platja de Palma está obligada a subrogarles.
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Un jubilado denuncia la ocupación de su casa en el Secar de la Real: 'Es rico, conduce un Audi y pagó 1.000 euros para quedarse con mi vivienda
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz