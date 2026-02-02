Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La arena invade jardineras y aceras de la Platja de Palma por falta de mantenimiento

Los trabajadores externalizados que se ocupaban de la limpieza de este arenal terminaron el 30 de noviembre con el fin de la concesión

La arena se extiende por aceras y jardineras. / DM

Redacción Palma

Palma

La arena invade las jardineras y aceras de varios tramos de la Platja de Palma como consecuencia de las fuertes rachas de viento que golpearon la playa la semana pasada. La situación se agrava porque el hecho de que los trabajadores externalizados de la empresa Mar de Mallorca que se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento del arenal dejaron de asumir esas funciones el pasado 30 de noviembre al terminar la concesión.

En las imágenes que acompañan a esta información, del pasado viernes, se aprecian importantes acumulaciones de arena en las jardineras, aceras y también junto a algunos balnearios, ahora cerrados.

La semana pasada el viento golpeó con fuerza la Platja de Palma. / DM

Conflicto judicial

En estos momentos el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo el proceso administrativo para licitar la limpieza y mantenimiento de las cinco playas del municipio, incluida Platja de Palma, pero las nuevas concesiones no empezarán a operar hasta abril.

Mintras tanto los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca han demandado a la empresa y al Consistorio al sentirse víctimas de un despido improcedente. Cort defiende que la adjudicataria que se haga cargo de la explotación de la Platja de Palma está obligada a subrogarles.

