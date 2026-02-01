Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: "Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina"

Sentado en la barra de un bar del Mercat de Pere Garau, Dani, que es agente inmobiliario, y que acaba de desayunar, afirma que cada vez hay «más extranjeros» que compran viviendas en Pere Garau. «Sobre todo, suecos y escandinavos», afirma y añade: «Es una zona más barata porque Santa Catalina ya es impagable». Es la nueva realidad del barrio más poblado de Palma.

A tan solo unos metros, la dependienta de la Panadería Valls continúa en la misma línea, pero admite que no es una exageración. «Antes no tenía clientela europea (refiriéndose a países que no sean España) y ahora sí. Se nota más en verano. La gente viene a comprar cada día durante una semana y luego desaparece», aludiendo al alquiler turístico que está a la orden del día en Pere Garau.

Cambio en Pere Garau

Esta es la tendencia del barrio: solo los comerciantes perciben el aumento de población europea en Pere Garau. Si no eres vendedor es difícil darse cuenta en una zona de las zonas más pobladas de Mallorca, tan solo por detrás de Manacor, Llucmajor, Inca, Calvià y Marratxí. Y más cuanto más te alejas de Nuredduna, que es el lugar donde más viviendas de alto standing hay y solares que se destinarán al lujo, es todavía más complicado. "¿Europeos? Más argelinos, marroquíes y sudamericanos vemos. Incluso algunas familiares de indios", indican varios vecinos.

"Sitios originales"

A tan solo unos metros del mercado, en el corazón del barrio, está el Bar La Llubinense. Allí Lorena explica que había atendido a unos ingleses hace poco «algo que no se esperaba». En cambio, Tere y Xisca, que llevan más años a sus espaldas, tienen otra visión. «No vienen muchos, ha venido alguno más en verano. Se nota más porque hay pisos turísticos. La gente de aquí se queja de los alquileres. Antes no eran tan caros, para comprar, cualquier planta baja cuesta al menos 300.000. No hay mucho más que hacer», explica Tere. Y Xisca apunta que sí aprecia cómo los ingleses, suizos y alemanes «vienen más». «Cada vez está más gentrificado porque mucha gente busca sitios originales», finaliza.

Cerca del Mercat de Pere Garau también hay unos cuantos solares que se destinarán a vivienda de obra nueva. No tendrán los mismos precios desorbitados que en Nuredduna y alrededores (donde se están construyendo en estos momentos varias promociones de alto standing), pero se anuncian desde 295.000 euros por un bajo exterior de 45 metros cuadrados en la calle Lluís Martí 120. "Ni obra nueva ni vieja. Está todo carísimo", sentencia una trabajadora de una administración de Loterías y Apuestas del Estado del barrio.