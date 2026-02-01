El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos

Es difícil no encontrar signos de degradación en el acceso, el aparcamiento, las murallas, la fachada y el bosque del Castillo de Bellver. Saltan a la vista a cada paso y afean la estampa de uno de los monumentos más visitados de Mallorca, imagen emblemática de la ciudad de Palma y su principal pulmón verde.

Para aliviar ese estado de abandono, el Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta semana en su junta de gobierno una inversión de 3,1 millones de euros en Bellver: dos millones de euros financiados a través del Impuesto de Turismo Sostenible y el resto a través del propio presupuesto municipal.

El primer contrato, con un plazo de ejecución de 12 meses, incluye la remodelación de la zona de aparcamiento y la mejora de su acceso, la implantación de una nueva red de hidrantes para optimizar la respuesta en caso de incendio, la renovación del carrer de Bellver, la vía principal de acceso al castillo, cuyo asfalto está muy deteriorado, así como la mejora de los caminos perimetrales del bosque, favoreciendo la conexión del entorno forestal con la ciudad.

De todo el conjunto, la parte más deteriorada es la carretera de acceso al Castillo de Bellver, cuya calzada está repleta de grietas, socavones y zonas donde el asfalto ha desaparecido literalmente de la vía por tantos años de uso sin apenas mantenimiento. Y cuya acera, presente solo en el primer tramo tras cruzar la puerta de acceso, también muestra numerosas zonas estropeadas, ya sea por pérdida o rotura de baldosas a consecuencia del levantamiento de raíces o por el desgaste por del uso y el paso del tiempo.

Los vendavales han causado estregos desde el pasado mes de octubre en la zona oeste del bosque de Bellver / Miguel Vicens

En la zona del aparcamiento, la mejora no es significativa. El asfalto no posee tantos desperfectos, pero la mayoría de los bancos que rodean el perímetro están rotos por la degradación del hormigón con el que están construidos o de la madera de su asiento y respaldo. Y los que se encuentran en mejor estado o muestran parches de cemento o han sido vandalizados con grafitis.

También hay roturas y levantamientos por raíces en los parterres, sobre todo en el mayor de ellos, en el centro de la explanada, al que le faltan baldosas.

La tala del gran pino que ocultaba una parte de la silueta del castillo y de la Torre de l’Homenatge, que se ejecutó en diciembre de 2024, ha dejado al descubierto desperfectos en el muro del foso, a consecuencia de las propias raíces del árbol eliminado, y también en la fachada, por pérdida de ladrillos de marés y por los efectos de la humedad, que ha ennegrecido la parte más elevada de la fortificación medieval.

Desperfectos en la acera y la calzada de la carretera de acceso al Castillo de Bellver / Miguel Vicens

Por su parte, el segundo contrato, con un plazo de ejecución de 18 meses, está destinado a la recuperación de la zona forestal, con actuaciones centradas en la restauración ambiental y ecológica. En el bosque de Bellver, que a finales de 2024 ya fue sometido a una reforestación con la plantación de 1.200 pequeños ejemplares, entre pinos, encinas y otras especies arbustivas,como madroños, aladiernos y mirto, la zona más deteriorada se localiza en la ladera oeste, a escasos metros de la Policía Montada, donde se amontonan los ejemplares caídos a consecuencia de la DANA Alice del pasado mes de octubre y posteriores vendavales que causaron estragos, sin que la zona haya sido limpiada desde entonces.