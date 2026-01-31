Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz

La plaza París de Palma se ha convertido este sábado en el centro neurálgico del barrio de Bons Aires, donde la Asociación de Vecinos de Santa Pagesa ha organizado una marcha por la paz. Unas sesenta personas han acudido a la llamada y bajo una pancarta con el lema Caminan per la pau han recorrido la calle Blanquerna en silencio.

Con carteles colgados en la espalda para llamar la atención sobre esta marcha silenciosa en son de paz, y muchas prendas de color blanco, los vecinos (casi todas vecinas) de este enclave tan reivindicativo de Ciutat han llegado hasta el final de Blanquerna en confluencia con la zona de Avenidas para regresar hasta la plaza Santa Pagesa. Allí se han concentrado para compartir unos minutos de meditación por la paz.

La presidenta de la asociación vecinal, Carmen Aguado, y la encargada de la comisión de Cultura, Marian Feliu, han subrayado "el poder del individuo para poder cambiar las cosas de forma colectiva". Feliu ha sido la encargada de la lectura del manifiesto en la plaza París antes de iniciar la marcha, con sus palabras llamaba la atención sobre "la complicada situación" bélica alrededor del mundo, apuntando a "la ambición de poder" como la causante de muchas situaciones "insostenibles".

Marian Feliú durante la lectura del manifiesto por la paz en la plaza París. / GUILLEM BOSCH

Esta acción se ha celebrado un día después de los actos por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y coincidiendo con la fecha del 31 de enero en el que se lleva a cabo el encendido de torres por los derechos de los migrantes.