Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Consulta las afectaciones al tráfico por la Challenge Ciclista de mañana en Palma

El Caja Rural, el jueves, durante la disputa de la contrarreloj por equipos de la Challenge de Mallorca.

El Caja Rural, el jueves, durante la disputa de la contrarreloj por equipos de la Challenge de Mallorca. / CAJA RURAL-RGA

EFE

Palma

La celebración este domingo de la XXXV Challenge Ciclista Mallorca y de la Challenge Escolar obligará a establecer importantes restricciones de tráfico y desvíos en varias líneas de autobús en Palma.

El dispositivo especial se activará a las 5:00 horas con el primer corte en el Passeig Marítim en sentido aeropuerto, a la altura de la avenida Argentina, con desvío por esta vía, ha informado Cort.

A partir de las 8:30 horas se cerrará totalmente al tráfico, en ambos sentidos, el tramo comprendido entre la avenida Argentina y la Costa des Gas, y desde las 12:00 horas el corte se ampliará desde la rotonda de Porto Pi hasta la calle Manuel Azaña.

A las 12:30 horas se activarán los cortes en el eje de Llevant, con el cierre de la calle Manacor entre la rotonda de Can Blau y Manuel Azaña.

En las Avenidas, el tráfico en dirección al mar se desviará por las calles Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la autopista, mientras que los vehículos procedentes de la Ma-19 serán redirigidos hacia la Vía de Cintura (Ma-20), manteniéndose el acceso al aeropuerto por Manuel Azaña.

La entrada de la prueba ciclista en Palma está prevista en torno a las 13:10 horas por el Camí Vell de Sineu, Ma-20, calle Barranquilla, calle Bogotà, avenida Mèxic, calle Puerto Rico y Ma-19.

La reapertura parcial del Passeig Marítim comenzará a las 14:30 horas únicamente en sentido Andratx, y la normalización total del tráfico se prevé alrededor de las 17:30 horas.

Transporte público

La EMT Palma desviará varias líneas de autobús entre las 08:30 y las 17:30 horas.

En detalle, la línea L1 (Portopí-Sindicat) sufrirá modificaciones desde primera hora de la mañana y la L30 (Marivent-Palau de Congressos) quedará sin servicio durante toda la franja horaria.

Noticias relacionadas y más

Desde las 12:00 horas se desviarán las líneas L7, L14, L23, L25, L31, L35 y A1, y a partir de las 13:00 horas también las líneas L12 y L24. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abacus echa el cierre en Palma esta semana
  2. Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
  3. El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones
  4. La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
  5. Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
  6. Un jubilado denuncia la ocupación de su casa en el Secar de la Real: 'Es rico, conduce un Audi y pagó 1.000 euros para quedarse con mi vivienda
  7. Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
  8. El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones

Consulta las afectaciones al tráfico por la Challenge Ciclista de mañana en Palma

Consulta las afectaciones al tráfico por la Challenge Ciclista de mañana en Palma

Los vecinos de Cas Capiscol exigen seguridad, civismo y respeto ante los problemas de la antigua cárcel de Palma

Los vecinos de Cas Capiscol exigen seguridad, civismo y respeto ante los problemas de la antigua cárcel de Palma

La EMT de Palma licita la redacción del proyecto de su futuro Centro de Operaciones por 700.000 euros

La EMT de Palma licita la redacción del proyecto de su futuro Centro de Operaciones por 700.000 euros

Finaliza la restauración de la fuente central de los jardines de la plaza de la Reina de Palma

Jaime Martínez aspira a seguir al frente del PP de Palma en un congreso que se celebrará el 14 de marzo

Jaime Martínez aspira a seguir al frente del PP de Palma en un congreso que se celebrará el 14 de marzo

Sa Rua 2026 de Palma abre inscripciones el próximo lunes: plazos, categorías y premios

Investigados dos miembros de una empresa desokupa por coaccionar e intimidar a vecinos de un edificio de Palma

Investigados dos miembros de una empresa desokupa por coaccionar e intimidar a vecinos de un edificio de Palma

Concluyen las obras de prolongación de la calle Callao de Palma, en el barrio de Nou Llevant, ligadas a una promoción de Metrovacesa

Concluyen las obras de prolongación de la calle Callao de Palma, en el barrio de Nou Llevant, ligadas a una promoción de Metrovacesa
Tracking Pixel Contents