Sa Rua 2026 de Palma abre inscripciones el próximo lunes: plazos, categorías y premios

El Ayuntamiento de Palma abrirá este lunes el plazo de inscripción para participar en Sa Rua 2026, el tradicional desfile de carnaval que tendrá lugar el 15 de febrero a partir de las 17.00 horas y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad.

El área de Participación Ciudadana ha publicado en la página web municipal las bases del concurso de carrozas y comparsas de Sa Rua 2026, según ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

Horarios para apuntarse

Las personas interesadas en participar, ya sea en la modalidad de carroza o de comparsa, podrán presentar su solicitud del 2 al 12 de febrero de 2026, ambos inclusive, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de forma presencial en el Departamento de Participación Ciudadana, ubicado en la plaza de Santa Eulàlia, número 9.

Las inscripciones deberán formalizarse mediante la presentación de la documentación establecida en la convocatoria, incluidos los modelos de solicitud correspondientes y, en su caso, las autorizaciones necesarias para la participación de menores de edad.

2.800 euros en premios

El concurso repartirá un total de 2.800 euros en premios, que se distribuirán en ocho categorías, estructuradas en las mismas cuatro modalidades de valoración para carrozas y comparsas: más elaborada, más reivindicativa, más original y más animada.

Modalidades de premios

En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, mientras que en la modalidad de comparsas se concederán otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno. En ambos casos, las cuatro categorías correspondientes son:

Premio a la carroza/comparsa más elaborada

Premio a la carroza/comparsa más reivindicativa

Premio a la carroza/comparsa más original

Premio a la carroza/comparsa más estimulante

Dimensiones de las carrozas

Cada carroza y cada comparsa podrán optar únicamente a una categoría de premio. Las carrozas participantes deberán respetar las dimensiones máximas establecidas en las bases, que fijan:

Largo máximo de 16 metros

Ancho máximo de 2,50 metros

Altura máxima de cuatro metros

Aquellas que superen estas medidas no podrán desfilar.

Jurado y veredicto

El jurado del concurso estará situado en la plaza del Mercado durante el desfile y los premios se darán a conocer y se entregarán el mismo día, una vez finalizado el desfile.

Itinerario

Sa Rua, como tal, se iniciará en el cruce de la Rambla con la calle Oms y finalizará en el cruce de la avenida Jaume III con el paseo de Mallorca.

El itinerario de Sa Rua será: la Rambla (por el vial de núm. pares), calle de la Riera, calle de la Unió, plaza del Rey Juan Carlos I y avenida de Jaume III.

La convocatoria completa, junto con las bases reguladoras y los anexos, puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Palma y en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).