Jaime Martínez aspira a seguir al frente del PP de Palma en un congreso que se celebrará el 14 de marzo

El PP de Palma celebrará el 14 de marzo un congreso ordinario para renovar los cargos de la Junta Territorial que preside Jaime Martínez desde 2021. El alcalde aspira a renovar su liderazgo en un proceso abierto a otras candidaturas pero, salvo sorpresa mayúscula, será reelegido por los afiliados del partido.

El secretario general del PP de Palma, Javier Bonet, ha anunciado este viernes la convocatoria de la Junta Directiva del partido el próximo lunes 2 de febrero con el objetivo de aprobar la celebración de dicho congreso. Tendrá carácter asambleario y permitirá a todos los afiliados del partido en Ciutat elegir al presidente de la Junta Territorial, así como renovar las presidencias y los miembros de las Juntas de Distrito.

Este lunes también se designará al equipo encargado de redactar la ponencia política que marcará las líneas estratégicas del partido para los próximo años.

Acompañado por el portavoz del PP de Palma, Llorenç Bauzá, Bonet ha recordado que han transcurrido cinco años desde el último congreso del partido que aupó a Martínez a la presidencia. En este sentido, ha puesto en valor el proyecto liderado por el alcalde. "Ha demostrado solvencia y capacidad de gestión, primero al frente del partido y, desde mayo de 2023, encabezando el cambio político en el Ayuntamiento de Palma tras la victoria en las elecciones municipales", ha destacado Bonet.

El secretario general del PP de Palma y primer teniente de alcalde de Cort ha señalado que esta etapa "contrasta con los ocho años de gobiernos de izquierdas, caracterizados por la falta de planificación y de respuesta a los principales problemas de la ciudad". Por contra, Bonet ha destacado que esta legislatura se ha producido "la mejora de servicios básicos como la limpieza o la seguridad ciudadana, que ha alcanzado una inversión 136 millones de euros en 2026".

325 nuevos agentes de la Policía Local

También se ha referido a la incorporación de 325 nuevos agentes de la Policía Local al final de la legislatura, inversión en los barrios, la creación de nuevos casals de barri, la adquisición de los antiguos cines Metropolitan para convertirlos en un equipamiento multiservicios, la construcción de nuevas escoletas o la compra de la finca de Son Quint.

Noticias relacionadas

En este contexto, Bonet ha señalado que la celebración del congreso "supone una oportunidad para reforzar el proyecto político del PP de Palma y definir las líneas de actuación de los próximos años, consolidando la gestión actual al frente del Ayuntamiento y reafirmando el compromiso del partido con el interés general, el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos, la seguridad, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la cercanía al ciudadano".