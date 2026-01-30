Investigados dos miembros de una empresa desokupa por coaccionar e intimiar a vecinos de un edificio de Palma

Dos individuos de una empresa de desokupa se apostaron en el rellano de la escalera y hostigaron a los vecinos de un edificio de Palma. Los sujetos interrogaron a las personas con las que se topaban y les instaban a que se identificaran ante ellos, al tiempo que les preguntaban a dónde se dirigían. Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a estos dos sujetos, de 47 y 35 años de nacionalidad española, como presuntos autores de los delitos de coacciones y amenazas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de enero en el barrio palmesano de Son Cladera. Varios residentes en un edificio estaban siendo intimidados por dos desconocidos, ajenos a la finca, apostados en el rellano de la escalera. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma se desplazó rápidamente al lugar e identificó a estos dos hombres.

Estas personas aseguraron que pertenecían a una empresa de desokupación. Tras situarse en el rellano de la escalera, interrogaron a los vecinos para que se identificaran ante ellos y les preguntaron cuál era su destino. En principio, su objetivo era localizar a okupas de una vivienda concreta. No obstante una vecina denunció haber sido amenazada verbalmente por uno de ellos.

Sin autoridad para identificar

Al ser preguntados por los policías, estos dos sujetos aseguraron contar con la autorización de la comunidad para realizar esa función. Sin embargo, la comunidad negó taxativamente haberles dado permiso alguno y desmintieron este extremo ante los agentes.

Acto seguido los policías informaron a estas dos personas de que carecían de autoridad alguna para realizar controles de identificación y les advirtieron de las posibles responsabilidades penales. A tenor de esta advertencia, abandonaron el edificio. No obstante los agentes remitieron el atestado al juzgado de guardia y trasladaron las actuaciones a la Policía Nacional.