Finaliza la restauración de la fuente central de los jardines de la plaza de la Reina de Palma

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials, ha completado los trabajos de restauración de la fuente central ubicada en los jardines de la plaça de la Reina, que ya está en funcionamiento. La intervención ha consistido en la renovación de los sistemas hidráulico y eléctrico, así como en la mejora del alumbrado ornamental de la fuente. Además, se ha llevado a cabo el saneamiento del vaso y el rejuntado de sus elementos estructurales, lo que ha permitido eliminar pérdidas de agua y garantizar su correcto funcionamiento.

"Esta actuación, con un presupuesto aproximado de 14.000 euros, refleja el compromiso del Ayuntamiento con la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano de Palma, recuperando tanto la funcionalidad como el valor estético de este espacio", ha destacado Cort en una nota de prensa.

Restauración de las fuentes perimetrales

Para complementar estas actuaciones, está prevista próximamente la restauración de las fuentes perimetrales de los jardines de la plaza, lo que permitirá recuperar el conjunto de fuentes del espacio.

"Con estas actuaciones, el Consistorio consolida su apuesta por preservar y mejorar los elementos patrimoniales de la ciudad, asegurando que espacios como los jardines de la plaça de la Reina se mantengan en buenas condiciones", ha subrayado.