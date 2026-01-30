La EMT de Palma licita la redacción del proyecto de su futuro Centro de Operaciones por 700.000 euros

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha aprobado la licitación del contrato para la redacción del proyecto constructivo del futuro Centro de Operaciones ECO/EMT de Son Rossinyol y la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad por 699.530 euros. El centro dotará a la EMT de unas instalaciones modernas y con la infraestructura técnica para poder recargar la nueva flota de autobuses eléctricos, ha recordado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado sobre este proyecto.

El Centro de Operaciones ECO/EMT se ubicará en una parcela municipal de 29.325 metros cuadrados, situada en el polígono industrial de Son Rossinyol, y el proyecto ha sido declarado de interés autonómico por el Govern.

Según los plazos previstos por el Ayuntamiento de Palma, la redacción del proyecto constructivo y la tramitación de licencias, tendrá una duración máxima de dos meses desde la firma del contrato.

La ejecución de las obras está estimada en 32 meses, estructurados en dos subfases: la estación de recarga eléctrica y el resto de la infraestructura del centro.

El nuevo centro de operaciones contará con 108 puntos de recarga eléctrica para autobuses mediante sistemas de pantógrafo invertido de recarga inteligente; instalaciones de media y baja tensión, centros de transformación y sistemas de gestión de energía; y una instalación fotovoltaica para autoconsumo con excedentes a red.

Dispondrá de un sistema de protección contra incendios; un edificio anexo de oficinas y servicios; zonas de mantenimiento; y un aparcamiento con 768 plazas.

El proyecto se enmarca en el plan estratégico de la EMT, que prevé que en 2030 todos los autobuses sean de cero emisiones.

Está prevista la incorporación a la flota de la EMT de 68 autobuses eléctricos, contando los 11 articulados de 18 metros cuya compra se ha adjudicado este mismo viernes por un importe máximo de 10,64 millones, cofinanciados por la Unión Europea con fondos Feder. Es la primera parte de la flota de 113 autobuses eléctricos, por 98 millones que prevé comprar en total Cort en los próximos años.

Las 11 nuevas unidades adjudicadas este viernes se suman a las 57 del pasado noviembre. La empresa adjudicataria ha sido Irizar E-Mobility, con un precio de 799.900 euros por unidad.

De los 57 autobuses adjudicados en noviembre, 34 unidades articuladas de 18 metros fueron adjudicadas a Daimler Buses España (Mercedes) y 23 unidades de 12 metros a BYD Motores Iberia.

Con la nueva adjudicación, la EMT Palma alcanza un total de 68 autobuses eléctricos en proceso de incorporación, de los cuales 45 son de 18 metros y 23 de 12 metros.

Está previsto que los primeros vehículos lleguen a Palma durante el primer semestre de 2026.

40 nuevos puntos de recarga eléctrica

Además, el consejo de administración de la EMT ha autorizado la contratación de los servicios de dirección facultativa de las obras y de coordinación de seguridad y salud para la instalación de 40 nuevos puntos de recarga eléctrica para autobuses en el actual centro logístico situado en el Camí Vell de Llucmajor, con un presupuesto de 71.995 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

En la actualidad la instalación dispone de 12 cargadores en servicio.

También ha adjudicado el suministro de estos 40 puntos de recarga eléctrica y su instalación, por un importe superior a 5 millones a ORTHEM Serveis i Actuacions Ambientals