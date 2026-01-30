Concluyen las obras de prolongación de la calle Callao de Palma, en el barrio de Nou Llevant, ligadas a una promoción de Metrovacesa

Las obras de prolongación de la calle Callao de Palma, que afectan al solar del barrio de Nou Llevant donde la constructora Metrovacesa prevé levantar una promoción de 99 viviendas, han concluido con la apertura de un vial sin salida y doble sentido de circulación, así como con la prolongación de dos viales peatonales, uno que conecta con la Avinguda de Mèxic y el otro con el puente de la autopista del aeropuerto que une los barrios de Nou Llevant y el Molinar.

La nueva vía, ya señalizada, iluminada y con nuevo alcantarillado y arbolado, ha sido dotada con aparcamientos en batería a ambos costados, con una reserva de estacionamiento para automóviles de personas con discapacidad y con una zona de carga de vehículos eléctricos de dos plazas. Además, en el centro de la vía, entre los dos sentidos de circulación, se han habilitado cuatro plazas de aparcamiento más en cordón.

Prolongación peatonal de la Calle Callao que conecta con Avinguda de Mèxic y con el puente sobre la autopista del aeropuerto / Miguel Vicens

El Ayuntamiento de Palma aprobó el proyecto de reparcelación el 7 de mayo de 2004, que fue redactado por Metrovacesa, adjudicado a la constructora Melchor Mascaró y sometido posteriormente a una corrección antes de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Las obran empezaron el pasado junio con los trabajos preparatorios del terreno, abriendo el solar para marcar en su superficie el trazado y empezar a tratar el terreno, que fue nivelado hasta la altura superior de la calle. Antes del asfaltado de la nueva vía el solar fue limpiado de malas hierbas y su terreno irregular, aplanado. El Ayuntamiento de Palma aprobó definitivamente el proyecto el pasado 7 de enero.

Recreación de la nueva promoción de Metrovacesa en Nou Llevant / Metrovacesa

Una nueva promoción de 99 viviendas

En el solar donde ahora han concluido las tareas de urbanización, la constructora Metrovacesa tiene previsto construir una promoción de 99 viviendas en dos bloques de cinco plantas que supondrán una inversión de 34,4 millones de euros, un proyecto que obtuvo licencia municipal el mes de mayo y que, con la nueva configuración del solar limitará con Avinguda de Mèxic, Brotad y la prolongación de la nueva calle Callao.

Las viviendas de la nueva promoción se moverán entre 1 y 4 dormitorios, con superficies comprendidas entre los 58 y los 176 metros cuadrados. Entre los dos bloques de viviendas se desarrollará una zona ajardinada con piscina, un modelo muy similar al de otras construcciones levantadas en los ultimos años del barrio de Nou Llevant. Los precios de las nuevas viviendas, que ya se comercializan, se mueven entre los 362.500 euros y los 471.500 euros.

El 80% de las nuevas viviendas desarrolladas en Nou Llevant desde el inicio del boom en en 2019 están en manos de propietarios extranjeros y solo el 20% restante han sido comprados por propietarios españoles.