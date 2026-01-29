"¿Qué tipo de fiesta queremos?": la reflexión de dos activistas culturales sobre el futuro de las fiestas de Sant Sebastià en Palma

El futuro de Sant Sebastià ya empieza a generar opinión y debate. Tras una edición descafeinada en el plano institucional por la cancelación de los conciertos como muestra de luto por el accidente ferroviario de Adamuz, pero muy animada y concurrida en el plano 'popular', Lluis Mas y Jaume Vich, activistas culturales, reflexionan en un escrito sobre las necesidades futuras de una celebración patronal en la que, desde hace varios años, conviven dos realidades muy distintas.

Mas y Vich ofrecen una visión crítica y enfocada en abordar un replanteamiento institucional de base de las fiestas de Sant Sebastià. La creciente pulsión popular de una festividad que cada vez genera más tradición entre la ciudadanía refleja para los autores un claro punto de inflexión: la gente ya no sale a la calle solo por la revetlla y los conciertos de la programación oficial; independientemente de las condiciones meteorológicas u otras adversidades, los ciudadanos se entregan a las fiestas patronales de Palma como "resultado de un sentimiento de pertenencia y de una manera de entender la fiesta como un espacio de participación colectiva, no como un espectáculo".

Esta entrega ciudadana, que había perdido fuelle en Ciutat en comparación con las fiestas mayores de la Part Forana, se ha recuperado, reflexionan Mas y Vich, gracias a la implicación y participación de todos los colectivos organizadores del programa festivo 'popular'. Orgull Llonguet, las cofradías o la Obreria, entre otras asociaciones implicadas, han logrado recuperar un espíritu tradicional diluido para gran parte de la población de Ciutat.

Facilidades administrativas

La programación 'popular' o alternativa de Sant Sebastià crece año tras año en Palma, un factor que ha hecho aflorar las dificultades administrativas a las que se enfrentan los colectivos organizadores. La colaboración con el Ayuntamiento de Palma es necesaria, por lo que los autores reclaman más facilidades a la hora de gestionar ciertos trámites y más previsión por parte del Consistorio, tanto a la hora de elaborar los presupuestos, como en la disponibilidad de recursos materiales y humanos para poder hacer frente "al incremento de requisitos de las celebraciones", ya que en las próximas ediciones "serán cada vez más nombrosas las peticiones para organizar actos populares en la calle".

Todas estas reivindicaciones, señalan Mas y Vich, no buscan enfrentar la fiesta institucional con la popular, ni suprimir unos conciertos con 30 años de historia. "Somos conscientes de que una parte de la ciudadanía espera salir a torrar y más tarde disfrutar de las propuestas musicales de manera pasiva", defienden los autores, al tiempo que abogan por un modelo que apueste por ofrecer una oferta completa y transversal y que, sobre todo, reconozca como iguales las propuestas alternativas que escapen del marco institucional.

Salir del modelo centralizado

La reflexión de Mas y Vich pivota sobre un tema central: la cada vez mayor centralización de las fiestas de Sant Sebastià por parte del Ayuntamiento. Ambos señalan que el planteamiento institucional de la celebración "consume todos los recursos técnicos y administrativos, así como la atención de los regidores implicados". Un formato festivo cuya participación ciudadana "no debería depender de si las actuaciones son de un grupo de renombre o si la climatología respetará la revetlla".

"¿Qué tipo de fiesta queremos?; ¿Queremos una que dependa únicamente del espectáculo y consumo puntual, o una que refuerce los vínculos populares y la participación ciudadana?. Tal vez no hay una respuesta clara y sea necesario equilibrar los dos aspectos de la cuestión", lanzan los autores en su escrito.

"El modelo de las mil fiestas"

La solución podría pasar, según Mas y Vich, por impulsar y respaldar todas aquellas iniciativas populares que quieran tomar partido en el Sant Sebastià 'popular'. El modelo de las 'mil fiestas'.

Los autores explican que este formato "apuesta por formar y reforzar iniciativas que puedan escapar de un modelo centralista, ubicado normalmente en el núcleo de la ciudad, donde se pueda planificar actos en zonas o barrios de Palma con los que puedan sentirse identificados". La colaboración entre bares, locales, restaurantes y las propias juntas directivas o equipos organizadores resultaría fundamental para la viabilidad de un concepto que busca generar espacios independientes de la esfera institucional y administrativa.

El texto de Mas y Vich concluye con una idea clara: "Estamos ante un esperanzador movimiento para reafirmar las fiestas del Patrón. Es el momento de entender que el empuje con el que salen las propuestas es un reflejo de las personas que las generan. Celebrar en la calle crea vínculos, genera recuerdos de lo vivido y ayuda a construir una memoria colectiva".