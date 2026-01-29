PP y Vox aprueban una revisión del fondo bibliotecario de Palma para determinar cuántos libros hay en castellano y cuántos en catalán

El Partido Popular se suma a la propuesta de Vox para realizar un informe técnico sobre la composición actual de los fondos bibliográficos en todas las bibliotecas municipales, desglosado por edad (infantil, juvenil y adulto), por lengua (catalán, castellano y otras lenguas disponibles) y por autores y para que se lleven a cabo campañas de fomento de la lectura infantil en ambas lenguas oficiales.

Los populares han apoyado, a medias, la iniciativa de los ultraderechistas presentada durante el pleno de este jueves: han rechazado aprobar el punto dos, el más polémico, el cual instaba al Ayuntamiento de Palma a que "establezca un criterio de adquisición y renovación de libros que garanticen una proporción equilibrada de títulos en catalán y en castellano, especialmente donde su presencia sea minoritaria o claramente insuficiente", manteniendo su apoyo a los puntos uno y tres.

Javier Bonet, teniente de alcalde y regidor municipal de Cultura, ha tomado partido durante su intervención por el personal bibliotecario de la capital, que ayer emitía un duro comunicado en el que llamaba a acabar con la politización de estos espacios y del colectivo. "Quería romper una lanza a favor de los bibliotecarios, que están en una situación delicada porque tienen personal muy justo para mantener las bibliotecas", ha señalado Bonet.

El responsable del departamento de Cultura ha proseguido defendiendo que "tenemos que confiar en el criterio técnico", así como en el personal municipal, que es quien "se dedica a hacer las adquisiciones". "Inmiscuirnos en esto sería un error", ha reconocido.

Más tarde, sin embargo, ha querido puntualizar y rebajar el tono ante sus socios de Vox, asegurando que sus palabras "no eran en contra de su propuesta". Para Bonet, que el PP votara en contra de esta proposición sería "cuanto menos raro".

Vox, por su parte, ha defendido su iniciativa durante el pleno de este jueves asegurando que el partido de extrema derecha busca "seguir manteniendo la equidad lingüística" y garantizar "una proporción equilibrada de castellano y catalán donde sea muy insuficiente", poniendo cierto énfasis en las ediciones dirigidas al público infantil. Tras la intervención de Bonet, también ha moderado su discurso respecto al colectivo señalado: "No se pretende cuestionar el trabajo de archiveros, bibliotecarios y documentalista. Únicamente queremos que haya igualdad".

Seis de cada diez libros están en castellano

En este contexto, ha sido el propio Bonet el que ha arrojado luz sobre la situación lingüística en las bibliotecas de Palma. Según el regidor de Cultura, a día 1 de enero de 2026 el 57,8% de los libros están escritos en castellano, el 31,3% en catalán y el 8,2% en otros idiomas.

Estos datos pueden traducirse del siguiente modo: seis de cada diez libros están en castellano; tres de cada diez en catalán; y uno de cada diez en otro idioma. "No los tengo diferenciados por autores o desglosados por edad", ha puntualizado Bonet.

Sobre las altas recientes en las bibliotecas municipales, Bonet también ha ofrecido datos, en esta ocasión referidos al año 2023: "En catalán oscilan entre las 3.800, en castellano unas 5.8000 y en otros idiomas, unos 570". Estos números, ha añadido, son prácticamente idénticos en el cuadro de adquisiciones de los últimos tres años.

"El problema es a la inversa"

La oposición, que ha votado en contra de la iniciativa de Vox, ha querido poner de manifiesto durante sus intervenciones la contradicción de la ultraderecha, quien ha reclamado una revisión del fondo bibliotecario para compensar las carencias de libros en castellano frente a los escritos en catalán cuando los datos revelan una realidad invertida.

"Buscan generar un problema donde no lo hay. Los datos de adquisiciones confirman que la presencia del castellano es muy superior a la del catalán. El problema es a la inversa de lo que plantea Vox", ha criticado la portavoz y líder de Podemos, Lucía Muñoz.

La política de Podemos asegura que el planteamiento de los de Fulgencio Coll deja de lado las verdaderas necesidades del ecosistema bibliotecario municipal: "Continúan con recursos insuficientes. Buscar desviar la atención de lo que se debe solucionar, de lo que necesitan, que es más personal y una programación estable, no una confrontación lingüística".

Desde Més, formación que durante esta semana ya se había pronunciado en contra de la proposición, de Vox han cargado contra el partido asegurando que "presentan propuestas en contra de la propia cultura" y "señalan a las bibliotecas tratando de entrar en ellas".

Miquel Àngel Contreras, regidor ecosoberanista, ha lamentado que "esto no va de mejorar las bibliotecas ni de defender los derechos culturales, sino de hacer ruido contra el catalán y crea conflicto donde no lo hay".

Por último, la regidora del PSOE de Palma, Silviana González, ha expresado su rechazo a la propuesta de la ultraderecha, coincidiendo con el resto de la oposición en que "va de confrontar" y "no de mejorar realmente el servicio que dan las bibliotecas".

González ha remarcado que, según las cifras aportadas por Bonet, "hay más libros en castellano que en catalán", interpelándole para reprocharle que en vez de apoyar la iniciativa de Vox podría haber efectuado una petición al Ayuntamiento para realizar los informes.