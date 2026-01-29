La Policía Local de Palma aumenta la presión sobre Cort por el Plan de Ordenación: "El alcalde no ha sabido gestionar ni liderar un proyecto muy importante para la ciudad"

Medio centenar de miembros del cuerpo de la Policía Local de Palma han organizado esta mañana una sonora protesta frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la aplicación inmediata del Plan de Ordenación prometido por el alcalde de Ciutat, Jaime Martínez, a quienes los manifestantes han situado en el centro de sus críticas: "Está demostrando que no ha sabido gestionar ni liderar un proyecto muy importante para la ciudad".

Los sindicatos CSIF, SSPM, CCOO y UGT, entidades convocantes de la manifestación, han decidido salir a la calle para exigir el cumplimiento de la palabra de Martínez, quien aseguró que a primeros de este 2026 el Plan estaría totalmente implementado. Según han denunciado los sindicalistas, el retraso en su aplicación estaría afectando a unos 800 policías locales de Palma.

Agustín Sánchez, portavoz del CSIF, ha reiterado el "enfado" de los presentes con el alcalde y ha asegurado que dentro del cuerpo policial se ha instalado una sensación de "engaño" fruto del retraso en la aplicación del Plan. Los manifestantes han exhibido pancartas en las que se podían leer gran parte de los titulares que Jaime Martínez había venido dando sobre el Plan, bajo los lemas "Menos titulares, más hechos" y "Cumple tu palabra". "Estamos aquí para que el alcalde cumpla con su palabra y con su compromiso. Para que lidere una solución para una organización que está totalmente obsoleta y necesita una modernización", ha señalado Sánchez.

Según el representante sindical, las negociaciones con el equipo de gobierno municipal están completamente paralizadas y la comunicación entre ambas partes es actualmente nula. Sánchez ha insistido en que la policía está "decepcionada" con la actuación del alcalde: "Ya no creemos en él".

El Plan de Ordenación, ha dicho, es una herramienta fundamental para "modernizar una institución que lleva 15 años con el mismo organigrama" que también servirá para ordenar y organizar las nuevas entradas al cuerpo policial que vienen produciéndose en los últimos meses.

Desde la policía se insiste en la aplicación del Plan también para poder mejorar las retribuciones de los festivos y los fines de semana, jornadas que según ha explicado Sánchez "son más penosas y peligrosas". "No es un beneficio para el policía, sino para la ciudadanía", ha añadido el portavoz, quien ha sentenciado con la misma contundencia con la que se ha expresado esta mañana frente a los medios: "El alcalde no ha sido consecuente con su compromiso, y nosotros sí que seremos consecuentes con nuestras acciones".