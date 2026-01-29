Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad

El Ayuntamiento de Palma ha dado un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar en el pleno de este jueves la redacción de un estudio de viabilidad. El PP ha respaldado finalmente una proposición del PSOE para empezar a caminar hacia un proyecto que, de ejecutarse, tendría un coste estimado de casi mil millones de euros.

"Más o menos lo que costará el tren de Palma a Llucmajor", ha señalado el regidor de Movilidad, Toni Deudero. En este sentido, el equipo de gobierno ha respaldado la propuesta con la condición de que gran parte de la financiación salga del Gobierno central a través del convenio de carreteras.

La moción ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos municipales excepto Vox. Hay que recordar que este mes el pleno del Consell también le dio luz verde.

"Es un proyecto de transformación de la ciudad que busca implicar a todas las administraciones para coser barrios de Palma. Es una vía imprescindible, pero que ha provocado una herida, una barrera física que no permite la continuidad de los barrios de su entorno como Son Gotleu, el Rafal o la Soledat", ha defendido el regidor socialista Xisco Dalmau.

En síntesis, se trata de superar la "fractura urbana" que provoca la vía en estos barrios y transformar el espacio liberado en la superficie en un gran corredor verde con nuevos espacios públicos, equipamientos comunitarios e itinerarios para peatones y ciclistas.

"El estudio es la primera piedra de un proyecto que tenemos que trabajar independientemente del color político que gobierne. Queremos sumar todas las visiones posibles, pero como punto de partida pensamos en lo que se ha hecho en zonas como Madrid Río", ha añadido Dalmau.

Durante la comisión previa al pleno de la semana pasada el PP anticipó su rechazo a la iniciativa, aunque planteó que cambiaría el sentido del voto si el PSOE aceptaba una transaccional. Y así ha sido. El texto propuesto por el equipo de gobierno y aceptado por los socialistas insta a Cort a "impulsar el convenio de colaboración en materia de carreteras con el Consell que contemple el soterramiento de la Ma 20". Y añade: "sin perjuicio de la búsqueda de fondos de otras instituciones como el Govern balear o la Unión Europea".

Vox: "Tendrá un coste inmenso"

Deudero también ha puesto como modelo "algunos soterramientos que ha llevado a cabo el alcalde Almeida en Madrid con un gran resultado". Y ha reprochado a la izquierda que, "pese a haber gobernado en Palma el 60% del tiempo desde la democracia, no hayan soterrado nada".

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha respaldado un proyecto que "debería estar orientado a los residentes". Por su parte el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha indicado que el soterramiento de la Vía de Cintura "ya está previsto en el Plan General que hizo Més estos últimos años".

Solo Vox se ha opuesto al considerar que se trata de "una actuación urbanística de un coste inmenso que probablemente superaría los mil millones de euros", ha indicado el concejal Juancho Esteban.