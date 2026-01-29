La PAH exige una alternativa para los residentes de Son Bordoy: "Con la millonada de GESA podríais comprar casas prefabricadas"
Àngela Pons da la voz de alarma en el pleno sobre la emergencia habitacional en Palma: "Os hablo de cosas muy importantes y no veo ni una cara de preocupación"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha vuelto a intervenir en un pleno para lanzar la voz de alarma sobre la situación de muchas familias de la ciudad como consecuencia de la emergencia habitacional. La portavoz de la entidad, Àngela Pons, ha asistido acompañada por varios residentes en las chabolas de Son Bordoy amenazados de desahucio.
Esta activista por la vivienda ha intervenido junto a Víctor, un hombre que se ve obligado a vivir en un coche. "¿Podéis darle una alternativa?", ha inquirido a los regidores del equipo de gobierno. "Hay lista de espera para dormir en un albergue municipal. Cuando ustedes llegaron al Ayuntamiento estos problemas ya estaban, pero llevan mucho tiempo gobernando y no vemos ni una sola medida social", ha señalado Pons.
"En lugar de eso os habéis dedicado a dar ayudas a inmobiliarias y a hablar con constructores", ha añadido.
Una "falta de respeto"
Pons también ha advertido sobre los miles de contratos de alquiler que vencen este 2026 y que se renovarán con, previsiblemente, importantes incrementos. "¿Dónde van a vivir los inquilinos que no puedan afrontar esas subidas? ¿Y los de Son Bordoy cuando los saquen de allí? ¿Y los que viven en la antigua cárcel? Es una falta de respeto que os hable de cosas tan importantes y no veo ni una cara de preocupación", ha criticado la portavoz de la PAH.
"Os habéis gastado una millonada en la fachada de GESA; con este dinero podríais haber comprado casas prefabricadas para alojar a los de Son Bordoy", ha señalado Pons.
