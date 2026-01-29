Lucía Muñoz tras ser reprobada por desear la desaparición de Israel: "La historia me absolverá"

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha reprobado este jueves a la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, por una declaraciones públicas en las que deseó la desaparición del Estado de Israel. PP y Vox han hecho valer su mayoría para reprobar a la concejala con el rechazo de la izquierda.

La iniciativa ha salido de Vox y se basa en unas declaraciones de Muñoz publicadas en su cuenta de Instagram y en el programa de televisión Invierno Rojo, de Canal Red, cuando se mostró partidaria de "la desaparición del Estado de Israel y una Palestina libre desde el río al mar". Aunque el PP ha apoyado la reprobación, ningún regidor del equipo de gobierno ha intervenido en un debate en el que la regidora se ha reafirmado en sus palabras.

"Me van a reprobar por el mismo motivo por el que me encarcelaron en Israel: por oponerme a un genocidio. Y miren, lo vuelvo a decir con orgullo: el Estado genocida de Israel debe desaparecer", ha expresado Muñoz, que pasó varios días detenida cuando se embarcó en la flotilla humanitaria a Gaza.

"Hoy ustedes me reprobarán, pero la historia me absolverá. Y ustedes serán cómplices de un Estado genocida y asesino. No hay nada más digno que te reprueben unos genocidas y sus cómplices. Ustedes tienen armas y dinero, pero nosotras somos más", ha manifestado la concejala de Podemos.

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha salido en defensa de Muñoz. "Es vergonzoso lo que estamos viendo en este pleno. Es una moción llena de hipocresía absoluta. Confunden, porque quieren confundir, comunidad judía con el Estado de Israel. No es una cuestión de religión, sino de derechos humanos. Pero como siempre el PP y Vox quieren confundir para justificar un genocidio", ha destacado.

"Todos los demócratas debemos luchar contra un Estado genocida como Israel", ha añadido.

Ducrós: "Usted señor Coll sí que debería ser reprobado"

Xisco Ducrós, portavoz del PSOE, ha acusado a Vox de "no perder la oportunidad de presentar promesas vergonzosas". El socialista ha reprochado al partido liderado por Fulgencio Coll que "hagan el ridículo de manera espantosa con iniciativas que no tienen ningún sentido".

"Usted señor Coll sí que debería ser reprobado. Por estas proposiciones o por los artículos que escribe en prensa en los que alienta un golpe de Estado. No tienen el mínimo respeto por la dignidad humana, con todo lo que ha pasado en Gaza", ha subrayado.

Coll, por su parte, ha argumentado que "el 7 de octubre de 2023 Hamás quiso exterminar al pueblo judío, y el pueblo judío se defendió". En su proposición, Vox acusa a la regidora de utilizar "consignas propias de la amalgama de grupos islámicos terroristas" y de "incitar al señalamiento y el antisemitismo", lo que para el partido implica "la presunta comisión de un delito de odio".