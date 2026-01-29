El GOB ve irregularidades en la licitación de los servicios de temporada de las playas de Palma

El GOB Mallorca ha reiterado este jueves su denuncia pública ante las "irregularidades detectadas" en la licitación de los servicios de temporada en las playas del municipio de Palma -temporadas 2026-2029- y ha reclamado a la Dirección General de Costas y Litoral que se adopten "medidas inmediatas para restablecer la legalidad y garantizar la transparencia" del proceso.

En un comunicado, el grupo ecologista ha explicado que el Ayuntamiento de Palma sometió a información pública el proyecto de instalaciones de temporada con un estudio económico-financiero en el que se establecían unas tarifas máximas unitarias para servicios como hamacas, sombrillas o velomares en el municipio, si bien añade que, en la licitación publicada posteriormente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, aparece otro estudio económico con tarifas "muy superiores" e, incluso, con elementos que no figuraban en el proyecto inicial, como hamacas 'premium' o sombrillas de lona a precios elevados.

El GOB considera que esta diferencia implica que las tarifas que podrían acabar aplicando los explotadores serían superiores a las autorizadas y que esto "vulneraría las condiciones del título habilitante que regula la explotación de los servicios de temporada".

Además, han criticado el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.6 del Reglamento General de Costas, que establece que los pliegos de condiciones de la licitación deben ser públicos y publicarse en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), garantizando los principios de publicidad, transparencia y concurrencia competitiva. Esta publicación aseguran que no se ha producido, lo que supone, según su opinión, "una falta de garantías en un procedimiento que afecta directamente al uso del dominio público marítimo-terrestre y a su zona de servidumbre".

Por todo ello, reclaman que se incoe un expediente de caducidad de la autorización por incumplimiento de condiciones, que se cumpla estrictamente lo previsto en el artículo 113.6 del Reglamento General de Costas y que se revoque la licitación de los servicios de temporada en las playas de Palma mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa y la transparencia del procedimiento.

El GOB ha concluido recordando que el litoral y las playas son un bien común y que cualquier explotación privativa de servicios sobre dominio público debe estar sometida a condiciones claras y coherentes con el proyecto sometido a información pública y con todas las garantías de transparencia para la ciudadanía.