Cort pedirá a la Autoridad Portuaria que proyecte "de forma inmediata" la construcción de aparcamientos en el Passeig Marítim

El Ayuntamiento de Palma instará "de forma inmediata" a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a que redacte un proyecto para la construcción de aparcamientos en el Passeig Marítim y posteriormente licite las obras. El PP ha apoyado una proposición de Vox en el pleno celebrado este jueves para compensar la pérdida de un millar de plazas como consecuencia de la reforma de este enclave.

El texto de la proposición sugiere explorar zonas como el Muelle de las Golondrinas, la plaza de Sant Elm o la plaza Santo Domingo de la Calzada.

"El actual equipo de gobierno ha sido consciente, aunque tardíamente, de la magnitud del error. Se ha intentado paliar sus efectos mediante la habilitación del aparcamiento de Marivent, el aumento de frecuencias de la línea 1 de la EMT y la apertura temporal del aparcamiento del Colegio de Aparejadores (c/ Federico García Lorca). Sin embargo, el resultado ha sido claramente insuficiente", reza el texto de la proposición que ha defendido la regidora de Vox, Sara Cerdó.

La concejala ha agradecido al PP su cambio de voto, ya que en la comisión de Urbanismo de la semana pasada rechazó la proposición.

"Sin aparcamientos no hay negocios ni accesibilidad para los residentes", subraya la moción, que incluye otros dos puntos que el PP ha rechazado. La ampliación del horario hasta las 00:00 horas del aparcamiento del Colegio de Aparejadores y que el aparcamiento de S’Aigo Dolça entre en régimen de rotación. El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha señalado que en el primer caso existe un compromiso con los vecinos para no extender el horario del aparcamiento. En el segundo caso, ha indicado que se trata de una instalación con pocas plazas y una parte de ellas son para residentes.

Deudero ha criticado que la reforma del Passeig Marítim eliminara algo más de mil estacionamientos "de una manera tan drástica".

Més per Palma: "Vox parece un concesionario de coches"

La izquierda ha votado en contra de toda la proposición. Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma, ha señalado que Vox, "más que un partido político, parece un concesionario de coches". El regidor ha defendido que el Passeig Marítim "es un espacio en primera línea de mar que durante mucho tiempo ha sido secuestrado por los coches y esta reforma pretendía recuperar espacio para las personas".

Por su parte Xisco Dalmau, del PSOE, ha señalado que "hace tres años el PP decía que iba a parar o modificar el proyecto de reforma y al final todo ha quedado como estaba previsto, un espacio mucho más amable para los ciudadanos".