Cas Capiscol mantiene su manifestación pese a la intervención policial en la antigua cárcel de Palma

La asociación de vecinos de Cas Capiscol celebró ayer la intervención policial en la antigua cárcel de Palma, pero mantiene la convocatoria de la manifestación prevista para este viernes por la "inseguridad" que provocan una parte de sus ocupantes. "No sé si es una coincidencia o no que hayan entrado a dos días de celebrar nuestra protesta. Nos alegra, pero nosotros seguiremos adelante", destacó Biel González del Valle, presidente de esta entidad vecinal.

"Justo hace una semana estuve en la Delegación del Gobierno y pedí a un mando de la Policía Nacional una intervención allí para tranquilizar a los vecinos. No sé si esta operación policial también perseguía desactivar nuestra protesta, pero he hablado con el colegio y no la vamos a desconvocar", señaló González del Valle.

La manifestación dará inicio a las 18:00 horas en la puerta principal del CEIP Cas Capiscol, recorrerá varias calles del barrio y terminará en el patio del mismo centro educativo.

Durante la intervención de la Policía Nacional, que ha contado con apoyo de la Policía Local de Palma, se han censado entre 165 y 170 ocupantes y se ha practicado una detención. "Servirá para que se asusten un poco y bajen el nivel de violencia porque ya se ha llegado a niveles extremos. Los vecinos tenemos miedo y esto está lejos de solucionarse. Además cuando la policía se ha ido todos los ocupantes que habían salido fuera han vuelto a entrar", ha indicado el presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol.

La preocupación en torno a la antigua cárcel y sus ocupantes crece entre los vecinos. "Se producen robos prácticamente todos los días", señalan. Al Ayuntamiento también le urge el desalojo de la antigua cárcel. Las decenas de personas que la habitan lo hacen en condiciones insalubres y con riesgo para su seguridad por las malas condiciones del inmueble, son una fuente de conflictos con los vecinos y además hay en marcha un proyecto con el Consell para ampliar la rotonda de acceso a la Vía de Cintura en esta parte de Palma.

Podemos: "Cort sigue la política racista y aporofóbica de Albiol en Badalona"

El grupo municipal de Unidas Podemos ha expresado su preocupación y condena por el operativo policial. Desde esta formación subrayaron que "la pobreza y la vulnerabilidad no se resuelven con represión", y afirmaron que situaciones como esta "evidencian la falta de políticas públicas efectivas en materia de vivienda, servicios sociales y protección de las personas más desfavorecidas".

El partido 'morado' acusó al Consistorio de "seguir la política racista y aporofóbica de Albiol en Badalona", en alusión al desalojo policial de cerca de 400 ocupantes de un instituto en esta ciudad catalana. "Es inaceptable que el Ayuntamiento priorice la intervención policial antes de garantizar vivienda digna y recursos de acompañamiento integral. La criminalización de la pobreza solo agravia la situación de las personas vulnerables", afirmó la portavoz Lucía Muñoz.