Cacerolada frente a Cort para exigir la paralización de los trabajos de replantación en la plaza donde se talaron los 17 bellasombras

Continúan las protestas por la tala de los 17 bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga. Esta mañana, una treintena de vecinos y miembros de la Plataforma por la defensa de estos ejemplares han organizado una cacerolada frente a Cort para exigir la paralización de los trabajos de replantación que el Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo en el desnudo enclave del barrio de sa Calatrava.

La Plataforma, como ya venía defendiendo estas últimas semanas y ha defendido esta mañana en el pleno municipal, reclama al Consistorio poder formar parte del proceso de restauración de la plaza. Los vecinos rechazan de plano que se convierta en una zona ajardinada y piden que en su lugar se instale de nuevo "un bosque urbano delante del mar".

"Palma no puede conformarse con soluciones mínimas", denuncian los vecinos y miembros de la Plataforma, quienes defienden que "los espacios públicos no pueden gestionarse de espaldas al vecino".

Así ha sido la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga / Manu Mielniezuk

Los ciudadanos contrarios a la tala y a la actuación del Ayuntamiento han señalado, a través de un comunicado que han leído durante la sesión plenaria de este jueves, que el Consistorio no ha aceptado todavía una reunión urgente con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, mientras aplaza, según denuncian en el mismo texto a la semana siguiente el encuentro que estos días debían mantener con la regidora de Infraestructuras, Belén Soto.

"Ante esta situación, anunciamos que las movilizaciones ciudadanas, incluidas las caceroladas, no se pararán mientras no se paralicen las actuaciones en la plaza y no se abra un proceso de verdadera participación ciudadana que permita llegar a un consenso con los vecinos y vecinas", concluyen.

Cort: "Son trabajos para destoconar, no para replantar"

Por su parte el Ayuntamiento de Palma ha desmentido que se vaya a replantar la plaza LLorenç Villalonga a corto plazo. "Se están haciendo trabajos para destoconar y preparar el terreno. Pero todavía no se está pensando en plantar nuevos árboles", han señalado fuentes municipales.

Del mismo modo, el Consistorio niega que la regidora Soto no quiera reunirse con representantes de la plataforma: "Está previsto que se reúnan un día de la próxima semana".