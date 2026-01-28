Palma aprueba la convocatoria de cincuenta nuevas plazas de Policía Local para 2026

La Junta de Govern ha aprobado la convocatoria de cincuenta nuevas plazas de Policía Local, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de tasa parcial de reposición para el año 2026. La aprobación de esta oferta pública de empleo, consensuada en el marco de la Mesa General de Negociación con los sindicatos, "da continuidad a la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno para reforzar la seguridad ciudadana y dotar a la Policía Local de más recursos humanos", ha señalado la teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste.

La concejala ha puesto en valor que esta aprobación "forma parte del compromiso continuo del Ayuntamiento con la mejora de los recursos de la Policía Local, tanto en cuanto a personal como en equipamiento y organización".

En esta línea, Celeste ha recordado que este pasado martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó a los 32 nuevos agentes en prácticas, que han completado el curso de formación y que, desde el pasado 12 de enero, se encuentran realizando el periodo de prácticas previo a su incorporación definitiva al cuerpo.

Cabe recordar que estos agentes forman parte de la convocatoria histórica de 170 nuevas plazas impulsada en 2025, la mayor realizada hasta la fecha. Los 138 alumnos restantes iniciarán próximamente sus cursos de formación y el periodo de prácticas correspondiente.

A estas 50 nuevas plazas aprobadas y a las 170 convocadas para 2025 se suman los 50 policías que tomaron posesión al inicio del mandato, así como los 55 agentes en prácticas procedentes de la última convocatoria.

En total, durante esta legislatura se alcanzará la cifra de 325 nuevas plazas de Policía Local, lo que, según la portavoz, supone “más de las 300 plazas comprometidas por el alcalde”, superando así el objetivo inicial con un año y medio de antelación al final del mandato.

Creación de nuevas unidades especializadas

Asimismo, Celeste ha hecho referencia a que este refuerzo de la plantilla se complementa con otras actuaciones impulsadas por el Consistorio en materia de seguridad ciudadana, como la creación de nuevas unidades especializadas, entre ellas el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), con una treintena de agentes, y la Unidad de Drones (UDROP).

En el ámbito de las infraestructuras, el Ayuntamiento de Palma ha avanzado con la apertura de la comisaría de Ses Estacions y con los proyectos de la futura comisaría en el edificio Metropolitan, el nuevo cuartel de Nou Llevant y la comisaría de Son Castelló.

Además, se ha invertido en la adquisición de nuevos medios materiales para la Policía Local, entre los que destacan la renovación de la flota de vehículos, la compra de motocicletas y furgones policiales, mejoras en uniformidad y equipamiento de protección, y la implantación de un sistema de videovigilancia con 13 cámaras dotadas de inteligencia artificial en la plaza de España y el Parc de Ses Estacions.