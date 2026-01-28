Se incorporan 32 nuevos agentes en prácticas a la Policía Local

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó ayer a los 32 nuevos agentes de la Policía Local que se han incorporado en periodo de prácticas al cuerpo, en un acto celebrado en la plaza de las Columnas. El primer edil recordó que estos 32 agentes forman parte de la oferta de 170 plazas lanzada el año pasado. Los 138 alumnos restantes, explicó, iniciarán próximamente sus cursos de formación y el periodo de prácticas correspondiente. En línea con este compromiso del equipo de gobierno de reforzar la seguridad, el alcalde anunció que, en la próxima Junta de Govern, se aprobará una nueva oferta pública con 50 plazas más, lo que permitirá alcanzar un total de 325 nuevos agentes antes de finalizar la legislatura.