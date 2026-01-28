Iago Negueruela: "Con Jaime Martínez en Palma la gente ya no tiene casas, tiene habitaciones"

El PSOE de Palma ha ofrecido este lunes una rueda de prensa para explicar las principales propuestas que llevará al pleno de este jueves y hacer balance de una legislatura que encara su último año y que "solo ha servido para acentuar los problemas de los ciudadanos", ha manifestado el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela.

Asimismo, el socialista ha expresado su escepticismo con respecto a la intención del alcalde Jaime Martínez de llevar al pleno de febrero la modificación del plan general para prohibir nuevos alquileres turísticos en unifamiliares. "Desconocemos cuál va a ser su propuesta, lo que sí sabemos es que ya no basta con no permitir el alquiler turístico en chalets, hay que ser valientes y dar un paso más y revertir las plazas existentes. El objetivo es claro: recuperar los pisos y las casas para la ciudadanía", ha señalado Negueruela, que ha comparecido con el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Xisco Ducrós.

"El PP arranca este último año de legislatura y es el último año de las promesas incumplidas de Martínez. Es una legislatura perdida en la que se han acentuado todos los problemas de los ciudadanos. La vivienda está peor que nunca. Antes la gente pagaba una barbaridad por un piso y ahora paga una barbaridad por una habitación. Los ciudadanos ya no tienen casas, ahora tienen habitaciones", ha subrayado Negueruela.

En este sentido, el secretario general ha señalado que volverán a instar al Ayuntamiento a que declare Palma como zona tensionada "para que los 70.000 contratos que ahora pagaban 700 euros y que terminan este año no tengan que pagar 1.700 euros al mes cuando los renueven".

En relación al alquiler turístico, Negueruela ha indicado que "Airbnb campa a sus anchas en Palma y se sienta en las mismas mesas que el gobierno", ha criticado en alusión a una mesa redonda celebrada en Fitur en la que participaron representantes del Govern y de la popular plataforma.

"Airbnb es el principal problema de las islas y se sientan en su mesa. El alcalde debe trabajar para que no haya pisos ilegales en Palma", ha añadido.

Negueruela ha señalado que la propuesta del PP de prohibir nuevos alquileres turísticos en unifamiliares va en la línea de lo que han defendido los socialistas esta legislatura, pero no ha comprometido el voto de los socialistas hasta no haber leído "la letra pequeña". En todo caso, ha pedido al alcalde que dé "un paso más" y que además de bloquear nuevos alquileres turísticos en chalets -"quedan una parte ínfima"- reviera las licencias que ya existen para ir a un decrecimiento. "La Ley contempla que, cuando una licencia caduque, no se renueve, algo que no tendría coste para la administración", ha explicado.

Los socialistas pedirán una reunión con el alcalde para hablar de estos temas y para conocer "qué proyectos piensa hacer". También ha recordado que el PSOE presentará en este pleno una propuesta de soterramiento de la Vía de Cintura "que busca unir barrios" y ha mostrado su extrañeza porque el PP de Cort anticipara la semana pasada su rechazo pese a que el partido en el Consell votó a favor.

Ducrós: "El alcalde mira hacia otro lado"

Por su parte Ducrós ha criticado que "en un momento de máxima emergencia habitacional, no se puede regalar suelo para que unos pocos hagan negocio a costa de la mayoría", ha afirmado en alusión a la cesión de solares municipales a promotores para que construyan viviendas de alquiler.

Los socialistas denuncian "la mala gestión del alcalde, que vive de espaldas a la gente y a la ciudad". "Tenemos un alcalde incapaz de gestionar la ciudad, Palma no funciona porque su gobierno no funciona", en palabras de Ducrós. El socialista ha considerado "inaceptable la situación que estamos viviendo, con un alcalde que, en vez de afrontar los problemas, mira para otro lado".