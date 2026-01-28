Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma

Una nueva sala de la estación intermodal de Palma concentra desde enero la emisión de la tarjeta única, el título que integra todo el transporte público de Mallorca: tren, metro, TIB y EMT. Este diario te explica paso a paso cómo funciona el nuevo sistema, qué necesitas llevar para sacártela y en qué horarios te atenderán. Aparte de en este nuevo espacio, es posible obtener la tarjeta en otras oficinas, como la de la EMT, algunas del TIB en pueblos (Inca, Alcúdia y Manacor) o en varios ayuntamientos (Marratxí, Calvià y Llucmajor).

El Govern y Cort acaban de abrir este nuevo espacio que cuenta con diez puntos de atención al usuario dedicados única y exclusivamente a la tarjeta única. Esta ampliación permitirá duplicar las citas disponibles para sacarse la tarjeta. Las citas pasarán de 2.000 a más de 5.000 semanales solo en la intermodal.

¿Dónde está la sala?

El usuario debe bajar las escaleras de la estación y girar a la derecha y continuar todo recto, pasar el punto de atención y volver a girar a la derecha. Cuando llegue al lugar, se encontrará una sala de espera llena de sillas. Al llegar, solo debe tomar asiento y esperar a ser llamado. Un trabajador sale de vez en cuando para repasar la lista de gente con cita (es obligatoria, se puede pedir aquí: https://tib.fundaciobit.org/citatib/reservar-cita;lang=es%C2%A0) y ordenarla en función de si es una primera emisión o se trata de una renovación o un duplicado de la tarjeta por pérdida, casos en los que deben abonarse ocho euros. La primera emisión de la tarjeta es gratuita y te la entregan al momento.

Una vez se pasa al interior de la sala, el usuario se sienta en una mesa y el administrativo le va pidiendo datos y el DNI o un documento de identidad como el pasaporte. Una vez rellenada la solicitud, el usuario debe comprobar que los datos son correctos. En pocos minutos, el administrativo le entregará la tarjeta recién impresa. Y le recomendará cargar la tarjeta con cinco euros (el mínimo que está establecido para este tipo de tarjeta, como pasaba con la ciudadana), un saldo que permanecerá en el título puesto que este 2026 también hay gratuidad del transporte público en Baleares. La explicación que da el administrativo al ciudadano para que cargue su tarjeta es que, al entrar en un bus del TIB o en el tren, al pasar la tarjeta el sistema cobra el importe de un viaje y al salir (cuando también hay que volver a pasar la tarjeta) lo bonifica y devuelve automáticamente.

PALMA, TARJETA UNICA DEL TRANSPORTE / Jaime Reina Alcocer

¿Dónde cargar la tarjeta?

En la misma intermodal puede cargarse, en las máquinas de autoventa que están cerca de la entrada. Se recomienda hacerlo el mismo día que el ciudadano obtiene la nueva tarjeta.

La tarjeta también puede cargarse on line, a través de las pasarelas de pago habilitadas por el Consorcio de Transportes de Mallorca. O a bordo de los buses del TIB, pagando al conductor con efectivo un importe exacto múltiplo de cinco euros. La tarjeta única no se puede cargar a bordo de los buses de la EMT, donde solo es necesario pasarla en el mometo que se entra en el vehículo.

¿Puedo sacar más de una tarjeta en un día?

Sí. El usuario puede sacar tarjetas de otras personas, pero debe pedir una cita para cada tarjeta. Deberá presentar siempre una autorización firmada a mano por parte de la otra persona, una fotocopia del DNI de la persona representada, una fotocopia del DNI de la persona representante y el original. En el caso de menores de 14 años, los padres deberán presentar original y fotocopia del libro de familia.

Documentación

Para solicitar la tarjeta única hay que presentar original del DNI vigente de la persona titular de la nueva tarjeta. Si el DNI no muestra una residencia en Mallorca, será necesario presentar un certificado de empadronamiento con fecha de emisión inferior a seis meses.

Según el perfil que se solicite para la tarjeta, también habrá que presentar otra documentación como por ejemplo matrícula vigente para estudiantes, título de familia numerosa, certificado de pensión o discapacidad.

¿Cuándo desaparecerá la tarjeta ciudadana?

Dejará de funcionar como título de transporte en los buses de la EMT a finales de marzo de 2026, aunque continuará activa para otros usos.

Horarios

El horario de la nueva sala en la intermodal es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 19 horas.

Recomendaciones a la hora de sacarse la tarjeta

Llega a la sala con unos minutos de antelación a la cita concertada.

Al entrar en la estación, el ciudadano debe seguir la señalización que hay en el suelo que pone Tarjeta Única/Atención al usuario.

Lleva siempre el orginial y fotocopia de los documentos.

Si quieres un perfil con descuento, revisa bien qué justificante necesitas.

Guarda el resguardo de la cita en el móvil por si te lo piden al entrar en la sala.

Caducidad

La tarjeta única no caduca. Solo hay que sacarse una nueva cuando se cambie de perfil, es decir, se pase a ser jubilado, mayor de edad, estudiante o se esté en situación de discapacidad.